Warum träumen wir kaum vom Smartphone?

Das Handy taucht kaum in unserem Schlaf auf. Was Forschende dazu herausgefunden haben.

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Das Smartphone begleitet uns durch den Tag: In der Früh greifen die meisten Menschen als Erstes danach, am Abend werfen wir vor dem Schlafen schnell noch einen Blick aufs Handy und dazwischen ist es fast wie an unserer Hand geklebt. Es ist allgegenwärtig. Nur im Schlaf nicht: Während wir träumen, spielt es nämlich kaum eine Rolle.

Seltener Gast im Traum

Wer sich jetzt fragt, wann er das letzte Mal vom Smartphone geträumt hat und sich nicht daran erinnern kann, ist nicht alleine: Telefone spielen nur in circa drei bis fünf Prozent aller Träume eine Rolle. Das haben Untersuchungen der Sleep and Dream Database ergeben. Wenn wir vom Smartphone träumen, dann meistens, dass wir es verlieren oder es nicht funktioniert.

Rätsel der Forschung

Laut einer aktuellen Studie, für die 16.000 Träume erfasst wurden, träumen Frauen etwas öfter von Smartphones als Männer: 3,55 Prozent der weiblichen Teilnehmerinnen, gaben an vom Telefon geträumt zu haben. Bei den Männern waren es nur 2,69 Prozent. Außerdem zeigte sich, dass jüngere Menschen etwas öfter vom Handy träumen. Aber selbst "Viel-Handy-Träumer" träumen nur in rund 95 Prozent der Fälle vom Smartphone.

Für Traumforscher ist die Tatsache, dass ein Gegenstand, der unser Leben so stark bestimmt wie das Handy, ausgerechnet in den Träumen, in denen wir verarbeiten, was wir erlebt haben und was uns beschäftigt, kaum eine Rolle spielt, ein großes Rätsel. "Angesichts der nahezu allgegenwärtigen täglichen Nutzung von Mobiltelefonen erscheint dies wie eine drastische Unterrepräsentation von Handys im Trauminhalt", erläutert Dr. Kelly Bulkeley, Traumforscher und Leiter der Sleep and Dream Database, in der britischen Daily Mail.

Erklärungsversuche

Dr. Bulkeley vermutet dahinter, dass wir von Dingen träumen, die für uns von emotionaler Bedeutung sind: "Wenn der Trauminhalt ein verlässlicher Maßstab für emotionale Bedeutung ist, müsste die Schlussfolgerung lauten, dass Menschen ihre Handys im Allgemeinen nicht als emotional bedeutsam empfinden." Er vermutet, dass uns nicht das Gerät am Herzen liegt, sondern wir durch sie sehen und hören können.

"Wenn jemand oft von einem Mobiltelefon oder Smartphone träumt, würde ich zuerst fragen: Handelt es sich um Träume von normaler oder problematischer Nutzung?", so der Forscher. Wenn die Antwort lautet, dass es ein Problem mit dem Handy gibt, versucht er herauszufinden, für welchen Aspekt des eigenen Selbst diese Fehlfunktion steht.

Genug vom Screen

Professorin Caroline Horton, Expertin für Schlafkognition an der Lincoln Bishop University, findet in der Daily Mail eine weitere Erklärung, die Kompensationshypothese: "Wenn tagsüber etwas passiert ist, das uns beunruhigt, wir aber nicht genug Zeit hatten, darüber nachzudenken, wird es wahrscheinlich in unseren Träumen auftauchen, weil es zusätzliche Verarbeitung benötigt. Wenn ich im Wachzustand jedoch acht Stunden vor dem Computer gesessen habe, muss ich im Schlaf wirklich nicht noch mehr Zeit damit verbringen."

Sie erkennt darin Zeichen für eine Hinwendung zu unseren Emotionen, die im Schlaf passiert: "Unser träumendes Gehirn ist eher kreativ und emotional als rational und detailorientiert."