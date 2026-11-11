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Sturmtief "Charles"

Winde mit 130 km/h: Mega-Sturm zieht über Europa

Anton Petricevic
von
Überfluteter Bach mit Treibholz und Geröll nahe Häusern auf Madeira nach starkem Unwetter.
© EPA
Portugal hat sich angesichts des heranziehenden Sturmtiefs "Charles" gegen die Folgen möglicherweise brachialer Winde und heftiger Niederschläge gewappnet.
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Die Schulen und viele öffentliche Einrichtungen blieben am Mittwoch geschlossen, und die Behörden riefen die Menschen auf, möglichst zu Hause zu bleiben. Die Veranstaltungen der Technologiekonferenz "Web Summit" in Lissabon wurden abgesagt.

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In der Nacht auf Mittwoch war der Sturm schon mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde und heftigen Niederschlägen über die zu Portugal gehörende Atlantikinsel Madeira hinweggezogen. Von Opfern wurde dort zunächst nichts bekannt.

Auch in Spanien bereiteten sich mehrere Regionen auf den Sturm vor. Auf den Kanaren-Inseln vor der Westküste Afrikas wurde teilweise die höchste Alarmstufe Rot ausgerufen. Dort sowie auf dem spanischen Festland im südlichen Andalusien wurden Schulen vorsorglich geschlossen, ebenso in der weiter nördlich gelegenen autonomen Region Extremadura. In der Provinz Ávila westlich von Madrid mussten mehr als 3.000 Bewohner der Kleinstadt Piedralaves ihre Häuser verlassen, weil ein nahegelegener Staudamm überzulaufen drohte.

Schon heftige Stürme zum Jahresbeginn

Portugal und Südspanien waren schon zu Jahresbeginn von einer ungewöhnlichen Serie schwerer Atlantikstürme heimgesucht worden. Die Sturmserie begann Ende Jänner und umfasste mindestens sieben Sturmtiefs. In beiden Ländern zusammen kamen mehr als 20 Menschen ums Leben und die Schäden an Infrastruktur und Landwirtschaft dort wurden auf mehr als sieben Milliarden Euro geschätzt.

Meteorologen erklärten die ungewöhnliche Häufung der Winterstürme auch mit dem menschengemachten Klimawandel. Durch die Erderwärmung würden die Niederschläge intensiver und Sturmwinde heftiger. Die deutsche Klimaforscherin Friederike Otto vom Imperial College London fasste dies im Februar so zusammen: "Das ist exakt, wie der Klimawandel sich zeigt: Wetterlagen, die früher handhabbar waren, verwandeln sich in gefährliche Katastrophen."

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