Für junge Erwachsene wird der Mittelstand zum Luxus

Studium, Vollzeitjob, Fleiß – eigentlich sollte damit ein gutes Leben möglich sein. Doch immer mehr Menschen Anfang 30 kämpfen mit hohen Mieten, steigenden Kosten und fehlenden Zukunftsperspektiven. Eine Reportage der "New York Times" zeigt, wie sehr eine ganze Generation an ihren finanziellen Grenzen angekommen ist.

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Mit 30 sollte das Leben eigentlich richtig beginnen: ein sicherer Job, eine schöne Wohnung, vielleicht eine Hochzeit oder die erste eigene Familie. Doch für viele junge Erwachsene in den USA sieht die Realität ganz anders aus. Trotz Ausbildung, Vollzeitjob und harter Arbeit reicht das Geld oft kaum für den Alltag.

Wie eine Reportage der "New York Times" anhand zahlreicher Gespräche mit Menschen Anfang 30 zeigt, wächst vor allem in New York die Verzweiflung. Viele haben das Gefühl, trotz aller Anstrengungen deutlich schlechter dazustehen als ihre Eltern. Unbezahlbare Wohnungen, steigende Lebenshaltungskosten und hohe Schulden lassen ihre Zukunftspläne zunehmend platzen.

Das Leben der Eltern bleibt unerreichbar

Eine Anwältin in Manhattan verdient rund 84.000 Dollar im Jahr und lebt trotzdem in einer kleinen Einzimmerwohnung. Eine größere Bleibe kann sie sich nicht leisten. Andere verzichten auf Friseurbesuche, soziale Aktivitäten oder frisches Obst, um ihre Ausgaben irgendwie unter Kontrolle zu halten.

Besonders bitter ist für viele der Vergleich mit der Elterngeneration. Während ihre Eltern in diesem Alter bereits Häuser besaßen, verheiratet waren und Kinder großzogen, können sich viele heute nicht einmal eine größere Mietwohnung leisten.

Die "New York Times" berichtet etwa von einem Ehepaar aus Queens, das beide als Lehrer an öffentlichen Schulen arbeitet. Obwohl sie sich finanziell zu den Glücklicheren zählen und keine Studienschulden haben, reicht das gemeinsame Einkommen nicht für eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern. Eigentlich wollten sie in eine größere Bleibe ziehen und ein Kind bekommen. Daraus wurde vorerst nichts.

"Es tut weh zu wissen, dass es mir verwehrt bleibt", schilderte die 31-Jährige ihre Enttäuschung.

Der amerikanische Traum gerät ins Wanken

© Getty Images

Die wirtschaftliche Belastung hinterlässt auch gesellschaftliche Spuren. Immer mehr junge Berufstätige verlassen New York, weil sie sich dort kein dauerhaftes Leben mehr vorstellen können. Gleichzeitig wächst die politische Unzufriedenheit.

Eine Umfrage des Pew Research Center zeigt, dass finanzielle Meilensteine für junge Erwachsene heute schwieriger erreichbar sind als für die Generation ihrer Eltern. Auch eine langjährige Harvard-Umfrage lieferte ein bemerkenswertes Ergebnis: Erstmals rechnen mehr junge Amerikaner damit, wirtschaftlich schlechter dazustehen als ihre Eltern, als damit, sie zu übertreffen.

Für viele fühlt sich das wie ein gebrochenes Versprechen an. Sie haben studiert, arbeiten Vollzeit und versuchen, verantwortungsvoll mit ihrem Geld umzugehen. Doch steigende Lebenshaltungskosten, hohe Gesundheitsausgaben und Studienkredite machen ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Ein 32-jähriges Akademikerpaar aus Brooklyn überlegt sogar, den Kinderwunsch aufzugeben. Die beiden befürchten, dass sie durch die Familiengründung finanziell in Schwierigkeiten geraten würden.

Ihr ernüchterndes Fazit: Sie hätten alles getan, was man von ihnen erwartet habe. Trotzdem seien sie ihrem erhofften Leben keinen entscheidenden Schritt nähergekommen.