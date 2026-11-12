"Nur eine Grenze": Putin bliebt bei Forderungen

Trotz neuer Friedens-Hoffnungen bleibt Wladimir Putin beim Treffen mit Trumps Top-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner auf Kriegskurs. Der Kreml-Chef verlangt weiterhin die totale Kapitulation im Donbas und schießt scharf gegen Europa.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit US-Unterhändlern in Moskau seine unnachgiebigen russischen Gebietsforderungen an die Ukraine bekräftigt.

Russland verlangt erneut ganzen Donbass

Im Gespräch mit Steve Witkoff und Jared Kushner sagte der Kreml-Chef, für Russland gebe es nur eine mögliche Grenzlinie zur Ukraine, und das sei die offizielle russische Außengrenze. Diese Grenze umfasst nach Putins Verständnis auch ukrainische Gebiete, die Russland annektiert hat.

Neben der schon 2014 annektierten Halbinsel Krim hat Moskau 2022 auch die ukrainischen Verwaltungsgebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson zu russischem Staatsgebiet erklärt.

Militärisch sind die vier Gebiete aber zum Teil unter ukrainischer Kontrolle. Russland verlangt vor allem einen Abzug der ukrainischen Truppen aus Donezk und Luhansk, dem Donbas, den Putin in fast fünf Jahren Krieg nicht erobern konnte.

Putin-Vorschlag zu Kostjantyniwka

Putin habe den Vermittlern laut Interfax eine gemeinsame russisch-ukrainische Initiative in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka vorgeschlagen. Das Vorhaben könne sich an einer ähnlichen Aktion Ende vergangenen Monats in der russisch kontrollierten Stadt Oleschky im Südosten der Ukraine orientieren, wurde Putin zitiert.

Kiew reagierte skeptisch auf den Vorschlag aus Moskau. Angesichts der Tatsache, dass die russische Seite "in Oleschky unter dem Deckmantel einer humanitären Mission Ausrüstung transportiert und einen Truppenwechsel vorgenommen habe, sind ihre Absichten in Kostjantyniwka klar", sagte Dmytro Lytwyn, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

In der Nacht gab es in der Ukraine erneut russische Luftangriffe, die Hauptstadt Kiew etwa wurde wieder mit ballistischen Raketen angegriffen.

US-Vertreter bringen Frage nach Europa an

Witkoff als Sondergesandter von US-Präsident Donald Trump und Trumps Schwiegersohn Kushner waren nach Moskau gereist, um Putin über Gespräche mit Vertretern Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi zu informieren. Für Witkoff war es bereits das vierte Treffen mit Putin in diesem Jahr.

Kushner sprach die Frage einer Beteiligung der Europäer an Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges an. Russland sei nie gegen Gespräche mit den Europäern gewesen, entgegnete Putin. Er sagte aber, die USA sollten mit den Europäern arbeiten, damit diese sich entscheiden, ob sie Krieg oder Frieden wollen. Russland fordert zudem, dass die Europäer einen Unterhändler bestimmen.