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Bald im Kino

"Herr der Ringe"-Nachfolger ist jetzt abgedreht

Online Redaktion
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TV-Beben: Kate Winslet steigt bei "Game Of Thrones" ein!
© Deadline
News aus Mittelerde: Die Kameras sind aus – "The Hunt for Gollum" ist im Kasten und kommt im Dezember in die Kinos.
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Fantasy-Fans auf der ganzen Welt werden bald belohnt: Die Dreharbeiten zum mit Spannung erwarteten "Herr der Ringe"-Spektakel "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" in Neuseeland sind offiziell zu Ende.

"Fifty Shades of Grey"-Star als Neubesetzung

Nach intensiven Monaten vor traumhafter Kulisse in Neuseeland ist dieser Meilenstein nun geschafft. Für das neue Leinwand-Abenteuer kehrte Kult-Regisseur Peter Jackson als Produzent zurück und holte seine alten Weggefährten wieder zusammen.

Ein älterer Mann mit weißem Bart und Umhang hält ein Schwert kampfbereit in den Händen.
Der Zauberer Gandalf (Ian McKellen) wird auch in "Hunt for Gollum" wieder vor der Leinwand stehen. © dpa

Andy Serkis schlüpfte nicht nur erneut in seine Paraderolle als zerrissener Gollum, sondern nahm auch selbst auf dem Regiestuhl Platz. Neben den aus der Trilogie bekannten Publikums-Lieblingen wie Sir Ian McKellen (Gandalf) und Elijah Wood (Frodo) sorgt vor allem die frisch besetzte Star-Riege für Gesprächsstoff.

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"Fifty Shades of Grey"-Star Jamie Dornan übernimmt als junger Aragorn das Erbe von Viggo Mortensen, während Oscar-Preisträgerin Kate Winslet und Anya Taylor-Joy in neuen Rollen für frischen Wind sorgen. Ganz ohne Geduldsprobe geht es für die Anhänger von Tolkien allerdings noch nicht weiter: Bis das fertige Epos über die große Leinwand flimmert, heißt es noch etwas warten. Der offizielle Kinostart ist für Dezember 2027 angesetzt.

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