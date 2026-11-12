"Herr der Ringe"-Nachfolger ist jetzt abgedreht

News aus Mittelerde: Die Kameras sind aus – "The Hunt for Gollum" ist im Kasten und kommt im Dezember in die Kinos.

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Fantasy-Fans auf der ganzen Welt werden bald belohnt: Die Dreharbeiten zum mit Spannung erwarteten "Herr der Ringe"-Spektakel "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" in Neuseeland sind offiziell zu Ende.

"Fifty Shades of Grey"-Star als Neubesetzung

Nach intensiven Monaten vor traumhafter Kulisse in Neuseeland ist dieser Meilenstein nun geschafft. Für das neue Leinwand-Abenteuer kehrte Kult-Regisseur Peter Jackson als Produzent zurück und holte seine alten Weggefährten wieder zusammen.

Der Zauberer Gandalf (Ian McKellen) wird auch in "Hunt for Gollum" wieder vor der Leinwand stehen. © dpa

Andy Serkis schlüpfte nicht nur erneut in seine Paraderolle als zerrissener Gollum, sondern nahm auch selbst auf dem Regiestuhl Platz. Neben den aus der Trilogie bekannten Publikums-Lieblingen wie Sir Ian McKellen (Gandalf) und Elijah Wood (Frodo) sorgt vor allem die frisch besetzte Star-Riege für Gesprächsstoff.

"Fifty Shades of Grey"-Star Jamie Dornan übernimmt als junger Aragorn das Erbe von Viggo Mortensen, während Oscar-Preisträgerin Kate Winslet und Anya Taylor-Joy in neuen Rollen für frischen Wind sorgen. Ganz ohne Geduldsprobe geht es für die Anhänger von Tolkien allerdings noch nicht weiter: Bis das fertige Epos über die große Leinwand flimmert, heißt es noch etwas warten. Der offizielle Kinostart ist für Dezember 2027 angesetzt.