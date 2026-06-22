L 155 - Fit für die Zukunft

"Sichere Straßen sind kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für Mobilität und Lebensqualität. Mit der Erneuerung der L 155 sorgen wir für mehr Sicherheit und eine verlässliche und zukunftsfitte Verbindung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Nichts Geringeres haben sich unsere fleißigen Pendler und Familien verdient", betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) nach dem Beschluss der NÖ Landesregierung zur Generalsanierung der Landesstraße im Industrieviertel.

Im Sommer wird die L 155 zwischen Hof am Leithaberge und Seibersdorf auf einer Länge von rund 1,9 Kilometern umfassend erneuert. Die Arbeiten starten voraussichtlich am 27. Juli und dauern bis Ende August 2026, in dieser Zeit ist eine Sperre im Baustellenbereich erforderlich. Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen über die L 2060, abschnittsweise die L 155 und die B 15. "Mit einer Investition von 645.000 Euro seitens des Landes Niederösterreich sorgen wir für eine leistungsfähige Straßeninfrastruktur, die die Region stärkt und den Menschen im Alltag dient", so Landbauer.