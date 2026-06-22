International School Krems feiert

Im Festsaal der FH IMC Krems wurde das 10-jährige Bestehen der International School Krems (ISK) gefeiert – mehr als 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Bildung folgten der Einladung.

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Für besondere Akzente sorgten die Segnung eines neuen Schulkreuzes durch Abt Patrick Schöder vom Stift Göttweig sowie Chorauftritte der ISK Junior High School.

Gründung. Initiator Heinz Boyer erinnerte an den bescheidenen Start im September 2016 – mit 21 Kindern in einer Mehrstufenklasse. Heute steht die ISK als bilinguale Ganztagsschule mit verschränkter Form als pädagogisches Alleinstellungsmerkmal in Niederösterreich da.

Kooperation. Ein Höhepunkt: die Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens zwischen der ISK und dem BRG Rechte Kremszeile. Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) würdigte die Schule als gelebte Vision ihrer Gründer – „mit Mut, christlichen Werten und Weltoffenheit."

Abschied. Den emotionalen Abschluss bildete das von Schulleiterin Petra Wolfsberger eigens geschriebene Musical „Best of ISK". Wolfsberger übergab nach langjährigem Engagement die Schulleitung an Ruth Eder – mit großem Dank und standing ovations.