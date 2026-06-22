Sommer auf Schiene - mit der Waldviertelbahn

Zauberer, Knödel, Alpakas und Bier – die Schmalspurbahn im Hohen Norden hat für den Sommer 2026 ein abwechslungsreiches Themenfahrten-Programm zusammengestellt.

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Die Waldviertelbahn gehört zu den charmantesten Schmalspurbahnen Österreichs. Auf ihrer über 125 Jahre alten Strecke verbindet sie Gmünd mit Groß Gerungs und Litschau – und das mitten durch eine der schönsten und ursprünglichsten Landschaften Niederösterreichs. In der Saison 2026 ist die Bahn bis 26. Oktober im Einsatz, in den Ferien sogar täglich. Neben dem regulären Betrieb mit Nostalgie-Dampflok wartet in den kommenden Wochen ein buntes Programm an Themenfahrten auf Familien, Kulinarik-Fans und Eisenbahn-Nostalgiker.

Nostalgie auf 760 Millimeter

„Jede Fahrt mit unserer traditionsreichen Waldviertelbahn ist eine Reise voller Entdeckungen", sagt NÖ Verkehrslandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). „Mit Themenfahrten speziell für Kinder und Familien, für Eisenbahn-Nostalgiker oder Kulinarik-Freunde bietet die Schmalspurbahn jede Menge attraktive Möglichkeiten, die Freizeit zu genießen und gleichzeitig die herrliche Kulisse des schönen Waldviertels auf Schiene zu entdecken."

27. Juni: Spiel, Spaß und Zauberei

Schön. Unterwegs. © NOEVOG

Den Auftakt macht ein echter Familien-Nachmittag: Am 27. Juni startet die Diesel-Nostalgie-Garnitur um 13:00 Uhr in Gmünd. Bis Groß Gerungs sorgt Zauberer „Magic Leo" mit Tricks und Luftballon-Figuren für strahlende Kinderaugen. In Groß Gerungs wartet anschließend ein buntes Kinder-Programm, bevor es um 16:15 Uhr zurück nach Gmünd geht.

28. Juni: Knödel-Express nach Litschau

LH-Stellvertreter Udo Landbauer mit der Mh. 1 der Waldviertelbahn © NÖVOG/Bollwein

Für alle, die lieber genießen als staunen: Am 28. Juni heißt es Knödel satt. Der Diesel-Nostalgie-Zug bricht um 10:00 Uhr in Gmünd auf und fährt direkt nach Litschau. Im dortigen Gasthof Kaufmann am Stadtplatz werden die Gäste mit Fleisch- oder Grammel-Knödeln sowie süßen Knödel-Variationen verwöhnt. Wer länger bleiben möchte, kann den Nachmittag in Litschau verbringen – Rückzüge stehen um 13:00 Uhr und um 16:00 Uhr bereit.

4. Juli: Alpakas zum Ferien-Auftakt

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien wartet ein besonderes Erlebnis auf tierliebe Ausflügler: Am 4. Juli dampft die Lokomotive um 13:00 Uhr von Gmünd nach Abschlag. Von dort führt eine rund 25-minütige Wanderung gemeinsam mit den Alpakas zum Sonnseitn-Alpakahof – ein Erlebnis, das Jung und Alt begeistert. Am Hof erwartet die Besucher eine ausführliche Hof-Führung, die Möglichkeit zur Jause sowie ein Einkauf im Hofladen. Die Rückreise nach Gmünd ist ab 17:22 Uhr möglich.

19. Juli: Gleich drei Highlights an einem Tag

Der 19. Juli wird zum großen Waldviertel-Bahn-Erlebnistag – mit drei verschiedenen Angeboten für unterschiedliche Geschmäcker:

Schrammel-Klang-Express: Die musikalisch begleitete Fahrt mit der Dampf-Nostalgie-Garnitur startet um 10:00 Uhr in Gmünd Richtung Litschau. Am Kulturbahnhof angekommen, erwartet die Gäste ein festlicher Empfang mit Konzert im Rahmen des renommierten „Schrammel.Klang.Festivals" – Waldviertler Volksmusik vom Feinsten.

Dampfzug mit Oldtimern: Bis Schönau begleiten historische Mopeds und Motorräder den Nostalgie-Dampfzug auf der Strecke – ein Schauspiel für alle Technik- und Nostalgie-Fans. Vom Bahnhof geht es anschließend zum traditionellen Dorfwirt-Frühschoppen, wo eine „Kistensau" von Otto Böhm auf die Gäste wartet.

Weitraer Bier-Kirtag: Bereits um 09:00 Uhr bricht der Goldene Triebwagen von Gmünd nach Weitra auf. Dort steigt eines der gemütlichsten Volksfeste der Region: Der Weitraer Bier-Kirtag feiert die Bier-Spezialitäten der Stadt auf zünftige, traditionelle und originelle Art und Weise.

Praktische Hinweise für Ausflügler

Niederösterreich-Card: Inhaber der NÖ-Card können einmal kostenlos hin- und zurückfahren – allerdings nur in den Diesel-Zügen von Gmünd nach Groß Gerungs bzw. Litschau. Für Dampfzug-Fahrten gilt die Karte nicht.

Klimaticket und Kombi-Angebote: KlimaTicket-Besitzer fahren zu ermäßigten Tarifen. Daneben gibt es verschiedene Kombi-Tickets sowie kostenlose Fahrrad-Mitnahme bei Vor-Reservierung.

Öffentliche Anreise: Die Waldviertelbahn ist auch ohne Auto bestens erreichbar. Zum Bahnhof Gmünd fahren zahlreiche leopoldi-Regionalbus-Linien (101, 170, 725, 740, 741, 750, 752, 757 und 758), die Züge der Franz-Josefs-Bahn sowie die Stadtbus-Linie 1. Nach Groß Gerungs gelangt man mit den leopoldi-Linien 736, 738 und 757 sowie der OÖVV-Linie 329 aus Linz. Den Bahnhof Litschau bedienen die leopoldi-Linien 175, 740, 741, 744 (von und nach Tschechien), 745, 746 und 760.

Alle Verbindungen und Themenfahrten sind online buchbar: waldviertelbahn.at/themenfahrten sowie routing.leopoldi.info.