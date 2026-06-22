Polit-Beben
Briten-Premier Starmer tritt zurück
Er ziehe damit die Konsequenzen aus den anhaltend schlechten Zustimmungswerten, sagte Starmer am Montag vor seinem Amtssitz in Downing Street 10 in London.
Briten-Premier Starmer tritt zurück
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Der Labour-Politiker kämpfte zuletzt mit historisch schlechten Umfragewerten nach schweren Verlusten bei den Kommunalwahlen im Mai und dem Rücktritt führender Kabinettsmitglieder aus Protest gegen seinen Führungsstil. Am Freitag gewann außerdem sein parteiinterner Rivale Andy Burnham einen Sitz im Parlament, was diesem eine formale Kandidatur für den Parteivorsitz ermöglicht.
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