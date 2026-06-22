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Österreich

Raum für Kinder

Sitzenberg-Reidling baut Kindergarten aus

Gruppe von Erwachsenen und Kindern mit Schubkarren im Sandkasten vor einem modernen Gebäude.
© NLK Filzwieser
Zwei neue Kindergarten-Gruppen und ein Bewegungsraum – die Gemeinde Sitzenberg-Reidling erweitert ihr Kinderbetreuungsangebot im Rahmen der NÖ Betreuungsoffensive.
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Das Land Niederösterreich unterstützt das Projekt über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung von über 890.000 Euro.

Spitzenreiter. NÖ liegt bei der Kinderbetreuung bundesweit vorne: 98,2 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen besuchen eine Kindertageseinrichtung – Platz 1 im Bundesländer-Vergleich. Bei den Zwei-, Drei- und Vierjährigen führt NÖ die Statistik Austria-Auswertung ebenfalls an.

Offensive. Seit dem Start der NÖ Betreuungsoffensive im Herbst 2022 wurden bereits über 600 Gruppen mit dem erhöhten Fördersatz von 48,8 Prozent bedacht. 99 Prozent der Gemeinden können bereits Zweijährigen einen Betreuungsplatz anbieten. Bis Ende 2027 investieren Land und Gemeinden insgesamt 750 Millionen Euro zusätzlich.

„Mit der Betreuungsoffensive setzen wir an den richtigen Hebeln an", so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Vormittag gratis, Nachmittag leistbar – und ein bedarfsgerechtes Angebot in Wohnortnähe.

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