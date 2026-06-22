Energieeffizient
Neue Eisenstädter setzt auf effiziente Wohnbau-Lösungen
Die Neue Eisenstädter Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. setzt in St. Georgen auf ein neues, gezielt abgestimmtes Sanierungskonzept. Statt umfassender Komplettsanierungen werden Maßnahmen dort umgesetzt, wo sie tatsächlich notwendig sind, mit Fokus auf Effizienz, Kostenkontrolle und Nachhaltigkeit.
Konkret werden bei dem Projekt Fassaden und Fenster erneuert sowie eine Photovoltaik-Anlage installiert. Diese soll künftig die Bewohnerinnen und Bewohner mit selbst erzeugtem Solarstrom versorgen. Die bestehende Elektroheizung bleibt weiterhin in Betrieb und wird durch die PV-Anlage sinnvoll ergänzt.
Auch interessant
Gezielte Sanierung statt Komplettumbau: Nachhaltiges Modell für die Zukunft
Der Ansatz basiert auf einer bedarfsorientierten Sanierungsstrategie: Nur dort eingreifen, wo es einen klaren Nutzen gibt, anstatt das gesamte Gebäude pauschal zu modernisieren. Dadurch sollen Ressourcen geschont und die finanziellen Belastungen gering gehalten werden, ohne bei der Qualität Abstriche zu machen.
"Nicht alles auf einmal sanieren, sondern gezielt dort ansetzen, wo es den größten Effekt bringt – das ist unser Ansatz in St. Georgen. Mit der PV-Anlage holen wir das Beste aus dem Bestand heraus", erklärt Geschäftsführer Bmstr. Ing. Bernd Gerdenitsch.
Das Projekt in St. Georgen gilt damit als Beispiel für eine pragmatische und zugleich nachhaltige Herangehensweise an Wohnbausanierungen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden