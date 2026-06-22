Ostbahn wieder frei

Gute Nachrichten für Pendler auf der Ostbahn: Seit heute, 22. Juni, läuft der Zugverkehr zwischen Wien und Bruck an der Leitha wieder normal.

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Die Linien S 60, REX 6, REX 62 sowie REX 63/64 fahren wieder nach Plan – nach rund dreieinhalb Monaten Intensivbauphase am Bahnhof Himberg.

Ausnahme. Der Halt in Himberg entfällt noch bis 15. November. Als Ersatz bedienen die LEOpoldi-Regionalbuslinien 226, 227 und 271 die Haltestelle Himberg Hauptplatz. Gültige ÖBB-Tickets werden in diesen Bussen anerkannt.

Baustelle. Die Strecke ist seit heute wieder zweigleisig in Betrieb. Bis Dezember folgen noch Bahnsteig-Neubauten, Aufzüge, Fahrrad-Rampen und die Gestaltung des Vorplatzes samt Park-&-Ride-Anlage. Die ÖBB investieren insgesamt 57,2 Millionen Euro in den Bahnhof.

Zukunft. Nach Fertigstellung wartet eine moderne Mobilitätsdrehscheibe: 100 überdachte Bike-&-Ride-Plätze, 95 Park-&-Ride-Plätze, Barrierefreiheit und taktiles Leitsystem inklusive.