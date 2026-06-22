Darum verbannt die Bahn jetzt Pommes aus dem ICE

Für viele Bahnreisende waren sie ein fixer Bestandteil einer langen Zugfahrt: knusprige Pommes im Bordbistro. Doch damit ist jetzt Schluss.

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Die Deutsche Bahn hat ihre beliebte Beilage überraschend aus dem Bordbistro verbannt. Statt Pommes landen nun Kartoffelecken auf dem Teller. Die Entscheidung sorgt bei vielen Fahrgästen für Kopfschütteln – und ist erst der Anfang einer großen Speisekarten-Revolution.

Deshalb müssen die Pommes jetzt verschwinden

Die Deutsche Bahn verabschiedet sich schrittweise von den Tiefkühlgeräten in ihren Bordbistros. Ziel sei es, die Versorgung der Fahrgäste zuverlässiger zu machen und technische Ausfälle zu reduzieren.

Ein Bahnsprecher erklärte, die Bordgastronomie solle künftig "zuverlässiger und weniger komplex" werden. Fällt die Tiefkühlung aus, können zahlreiche Produkte nicht mehr angeboten werden. Durch den Verzicht auf die Technik sollen Speisen und Getränke künftig häufiger verfügbar sein.

Als Ersatz für die klassischen Pommes setzt die Bahn nun auf Kartoffelecken. Diese kommen ohne Tiefkühllagerung aus und sollen laut Unternehmen bei den Fahrgästen bereits gut ankommen.

EU-Regeln setzen die Bahn zusätzlich unter Druck

© Getty Images

Ein weiterer Grund für das Pommes-Aus liegt in neuen EU-Vorgaben. Bestimmte Kältemittel dürfen künftig nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr eingesetzt werden. Die bestehenden Tiefkühlanlagen umzurüsten wäre mit hohen Kosten verbunden.

Deshalb plant die Bahn, die Tiefkühlgeräte bis Ende 2026 in weiten Teilen ihrer Bordgastronomie durch normale Kühlsysteme zu ersetzen. Dadurch soll gleichzeitig zusätzlicher Platz für besonders stark nachgefragte Getränke geschaffen werden.

Zusätzlich setzt eine neue EU-Regelung die Bahn unter Druck. Bestimmte Kältemittel dürfen künftig nur noch eingeschränkt verwendet werden. Ein kompletter Umbau der bestehenden Anlagen wäre teuer und aufwendig. Deshalb sollen die Tiefkühlgeräte bis Ende 2026 großteils durch normale Kühlsysteme ersetzt werden.

Nach den Pommes droht das nächste Aus

Die Pommes sind offenbar nur der Anfang der großen Bordbistro-Reform. Nach dem Sommer soll auch Speiseeis dauerhaft aus dem Sortiment verschwinden. Später könnten sogar Eiswürfel für Getränke wegfallen.

Die Bahn argumentiert, dass weniger Technik an Bord auch weniger Fehlerquellen bedeutet. Kritiker sehen das anders und sprechen vom schleichenden Abschied beliebter Klassiker.

Fest steht: Für viele Fahrgäste endet mit dem Pommes-Aus eine kleine Tradition auf Schienen. Und die Diskussionen darüber dürften noch lange nicht vorbei sein.