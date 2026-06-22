Selenskyj entscheidet über EU-Vertreter bei Gesprächen

Die Ukraine entscheidet nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj, wer Europa bei möglichen Verhandlungen mit Russland vertritt

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Die europäische Seite werde das Format prüfen und mehrere Optionen vorschlagen, sagte Selenskyj in einem am Sonntagabend veröffentlichten Interview mit ukrainischen Medien. Kiew werde dann die Wahl treffen. "Das ist fair."

Selenskyj sagte, dass die Ukraine beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche "ausführlicher als je zuvor" diskutiert worden sei. "Wir haben über die Rolle Europas im Dialog mit den Russen gesprochen und darüber, wie diese Rolle aussehen sollte", erklärte er und gab seine Äußerungen über die Social-Media-Plattform X an die ukrainischen Medien weiter. Europäische Staats- und Regierungschefs haben kürzlich begonnen, die Möglichkeit direkter Gespräche mit Moskau zu erörtern.