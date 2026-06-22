Diese Kult-Stars rocken am Dienstag Österreich

Gleich zwei Superstars geben sich in Wien und Salzburg die Ehre.

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Die mit mehreren Grammy- und BRIT-Awards ausgezeichnete Band Kings of Leon kehrt nach Österreich zurück und wird am Dienstag, den 23. Juni 2026, in der Wiener Stadthalle auftreten.

Als eine der größten Alternative-Rock-Bands der letzten 20 Jahre bekannt, umfasst die beeindruckende Tourgeschichte von Kings of Leon Headliner-Auftritte bei Festivals wie Coachella, Glastonbury, Roskilde sowie Reading und Leeds (dreimal) sowie zahlreichen Lollapaloozas in Berlin, São Paulo, Chicago und Santiago, um nur einige zu nennen.

Vor Kurzem stellten sie außerdem ihren Besucherrekord erneut auf, mit einer jüngsten fünften Show im riesigen Hyde Park in London. Nach ihrem Headliner-Auftritt beim Lido Sounds Festival 2024 in Linz kommen sie nun am 23. Juni 2026 für eine eigene Show in die Wiener Stadthalle zurück.

Kings Of Leon © Getty Images

Große Töne im Festspielhaus

Superstar Bryan Adams wird zeitgleich am 23. Juni 2026 in Salzburg im Großen Festspielhaus auftreten und im Zuge von "The Bare Bones Live" sein geniales zu 100 % akustisches Konzert präsentieren.

Bryan Adams © zeidler

Zwei Stunden lang wird Bryan an der Gitarre, begleitet ausschließlich von seinem Pianisten Gary Breit, mehr als nur Musik bieten. Der Künstler wird seine Seele offenbaren – das gesamte Konzept des Konzerts basiert auf dem Wunsch, dass jeder einzelne im Publikum das Gefühl hat, Bryan spiele nur für ihn persönlich.

The Bare Bones Live bietet eine einmalige Gelegenheit, Bryan Adams in seiner ursprünglichsten Form zu erleben. Das Publikum wird das Gefühl haben, als säße es im eigenen Wohnzimmer und erlebe einen besonders nahbaren Bryan Adams.

Bryan Adams © Instagram

Songs wie "Run to You", "It’s Only Love", "Here I Am", "Cuts Like a Knife", "I Finally Found Someone" (ursprünglich als Duett mit Barbra Streisand gesungen) und besonders "(Everything I Do) I Do It For You" lassen die zeitlose Größe von Bryan Adams musikalischer Meisterschaft aufleben – vielleicht in der einzigartigsten Form eines Adams-Konzerts überhaupt.