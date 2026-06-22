34. Toy Run
Eine Million Euro für Kinderlächeln
Meilenstein. „Was 1993 mit einer Idee begann, ist heute eine Institution", so Mikl-Leitner. In 34 Jahren sammelten die Toy-Runner über eine Million Euro für Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Beim diesjährigen Run kamen allein 8.000 Euro für das Pro Juventute Haus St. Leonhard zusammen.
Ehrung. Organisator Ernst Graft erhielt von der Landeshauptfrau den Gläsernen Leopold. „Er weiß, was es heißt, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die Unterstützung brauchen", so Mikl-Leitner. Graft selbst gab die Auszeichnung bescheiden weiter: „Das ist nicht nur mein Leopold – das ist der Leopold von jedem einzelnen hier."
Ausblick. 2025 hat Graft noch einen Herzenswunsch: Er möchte Kindern des Schwedenstifts in Perchtoldsdorf eine Reise ans Meer ermöglichen.
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