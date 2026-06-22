10 Kilo weg: Barbara Wussows Diät-Beichte

Nach einem eisernen Abnehmerfolg wurde Schauspiel-Star Barbara Wussow ausgerechnet von den Versuchungen an Bord des "Traumschiffs" auf die Probe gestellt.

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Wer als Hoteldirektorin Hanna Liebhold auf dem ZDF-"Traumschiff" anheuert, bereist nicht nur die malerischsten Ecken der Welt, sondern steuert auch direkt auf den kulinarischen Endgegner zu: das Bord-Buffet. Schauspiel-Ikone Barbara Wussow (65) kann davon ein Lied singen. Bevor sie im Jänner für die neuen Folgen Richtung Bangkok und Vietnam eincheckte, legte die sie eine eiserne Disziplin an den Tag. Satte zehn Kilo schmolzen weg wie Vanilleeis in der Tropensonne. Das Kuriose daran: Ganz ohne die Hollywood-Trendspritze, sondern rein mit altmodischer Bewegung.

"Das tut weh! Ich hatte brav mit viel Disziplin davor abgenommen, bevor ich im Januar aufs Schiff bin. 10 Kilo! Und das ohne Spritze, nur mit Disziplin", verriet der Star unlängst am roten Teppich beim "Felix Burda Award". Ihr Diät-Geheimnis? Ein tierischer Personal Trainer: "Ich bin mit meinem Hund raus. Laufi, laufi, laufi, den ganzen Tag."

Wenn der Kapitän ruft, wartet der Speck

Kaum an Bord der MS Amadea angekommen, mutierte der Traumschiff-Dreh für die 44 Tage auf See allerdings zur permanenten Willensprüfung. Denn zwischen Florian Silbereisen (44) und den unendlichen Weiten des Ozeans lauert die wahre Gefahr in der Schiffsküche. "Das Essen auf dem 'Traumschiff' ist leider Gottes sehr gut", gesteht Wussow schmunzelnd. Wer kann es ihr verübeln? Bei fünf Sternen auf den Tellern kapitulierte die eiserne Disziplin schlussendlich doch, und ein paar der mühsam abtrainierten Kilos schmuggelten sich als blinde Passagiere wieder auf die Hüften.

Der Wiener Sommerplan gegen die Bord-Kilos

Großartige Sorgenfalten im Gesicht der Schauspielerin sucht man deswegen aber vergeblich. Kaum hat sie wieder festen Wiener Boden unter den Füßen, wird den Mitbringseln aus Südostasien der Kampf angesagt. Wussows Strategie für den Sommer ist denkbar simpel und kommt komplett ohne Diät-Wahn aus: Die "Traumschiff"-Rundungen werden jetzt einfach im fliegenden Wechsel weggeschwommen und plattgelaufen.

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Sollte die nächste Kreuzfahrt-Gourmetreise also wieder zu verlockend werden, bleibt Barbara Wussow ganz entspannt. Dann heißt es daheim in Wien einfach wieder im Dauertakt: "Laufi, laufi, laufi" – und das Buffet-Drama ist Geschichte.