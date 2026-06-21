Lenny Kravitz: Nach Clam-Konzert geheim in Wien

Weltstar-Alarm in der Wiener Innenstadt: Rock-Legende Lenny Kravitz stattete der Bundeshauptstadt am Wochenende einen Besuch ab, nachdem er Burg Clam rockte.

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Wer am Samstagabend in der Wiener Innenstadt unterwegs war, ist womöglich ahnungslos an echtem Weltstar vorbeispaziert. US-Rock-Legende Lenny Kravitz ließ sich hier nach seinem Konzert auf Burg Clam blicken. Der weltbekannte Musiker verzichtete auf das große mediale Aufsehen und genoss stattdessen die Wiener Atmosphäre abseits der klassischen Autogrammjäger. Ganz unbemerkt blieb die Stilikone mit den markanten Dreads und der dunklen Sonnenbrille dann aber doch nicht.

Kulinarischer Stopp beim Nobel-Japaner

Den Star-Musiker zog es am Samstagabend in eine der renommiertesten kulinarischen Adressen der Stadt: Er besuchte das High-End-Restaurant Shiki in der Krugerstraße. Gastronom und Spitzenmusiker Joji Hattori hielt den prominenten Moment fest und teilte stolz ein Erinnerungsfoto auf Social Media. Das Bild zeigt den Weltstar sichtlich entspannt und mit einem lässigen Peace-Zeichen an der Seite des Gastgebers im Inneren des Lokals.

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Herzlicher Gruß vom Chef des Hauses

Zu der Veröffentlichung fand der Shiki-Chef auf Facebook und Instagram anerkennende und gastfreundliche Worte: "Danke, Lenny Kravitz, dass du bei uns gespeist hast. Es war uns ein Vergnügen, dich zu begrüßen und zu bedienen. Wir hoffen, du hast deine Zeit bei uns genossen, und freuen uns darauf, dich bald wieder in Wien zu sehen." Welche exquisiten Spezialitäten sich die Rock-Legende schmecken ließ, bleibt das Geheimnis der Küche. Fest steht jedoch, dass die Bundeshauptstadt einmal mehr als diskretes Pflaster für die ganz großen Namen des internationalen Showbusiness überzeugt hat.

Konzert-Kritik

Die Burg Clam bot einmal mehr die perfekte Kulisse für ein musikalisches Großereignis der Extraklasse. Vor restlos ausverkauftem Haus bewies die mittlerweile 62-jährige Rock-Ikone Lenny Kravitz eindrucksvoll, warum sie nach wie vor zur absoluten Speerspitze des internationalen Musikbusiness gehört. In der schwülen Hitze lieferte der Multiinstrumentalist eine Performance ab, die sowohl durch handgemachte Härte als auch durch sanfte, extrem sexy vorgetragene Soul-Elemente bestach.

Virtuoser Genremix begeisterte das Publikum

Gemeinsam mit seiner erstklassig besetzten Band spannte Kravitz den Bogen von seinen unvergessenen Klassikern aus den Neunzigerjahren bis hin zu den treibenden, funkigen Rhythmen seines aktuellen Hitalbums Blue Electric Light. Dabei wechselte der Star mühelos zwischen harten Rockgitarren, psychedelischen Passagen und butterweichen Balladen. Das Publikum zeigte sich von der stilistischen Bandbreite und der ungebrochenen Coolness des Sängers restlos begeistert.

Lenny Kravitz auf Burg Clam © Burg Clam/Instagram

Perfekte Symbiose aus Show und Leidenschaft

Neben der musikalischen Präzision überzeugte der Abend vor allem durch die emotionale Dynamik auf der Bühne. Kravitz suchte immer wieder den direkten Bezug zu seinen Fans und verwandelte das historische Burggelände in ein pulsierendes Open-Air-Festival.