TV
E-Paper
Stars

Kreisch-Alarm

Rap-Star CRO heimlich in Salzburg

Harald Doppler, Walter Scherb, Cro und Johannes Holzleitner
© Lena Harrer
Absoluter Ausnahmezustand im Salzburger EUROPARK: Rap-Legende CRO fegte am Wochenende mit seinen berühmten Freunden durch die Mozartstadt und lüftete ganz nebenbei das Geheimnis einer neuen Mega-Kooperation.
OE24 auf Google bevorzugen

Wenn die deutsche Rap-Ikone CRO mitsamt Entourage in der Mozartstadt einreitet, ist der Kreisch-Alarm quasi vorprogrammiert! Am Samstag verwandelte der Mann mit der (mittlerweile gar nicht mehr so) neuen Maske das Oval im Salzburger EUROPARK in einen veritablen Hexenkessel.

Zusammen mit seinen Freunden von Haus F., der wortgewaltigen Rapperin Liz und der heimischen Pop-Hoffnung Dani Lia zündete der Superstar ein musikalisches Feuerwerk, das die Fans völlig aus dem Häuschen brachte. Festivalstimmung pur mitten im Einkaufszentrum – so lass' ma uns das Samstags-Shopping einreden!

Auch interessant

Lady Marina Windsor hat geheiratet

Nach Wahl-Krimi: SPÖ holt Finanzressort

Putin hat jetzt ein gewaltiges Krim-Problem

Prickelnde Promi-Brause ohne Zuckerl-Süße

Doch der lässige Gig war nicht nur zum Vergnügen da: CRO hat sich mit zwei echten österreichischen Urgesteinen zusammengetan. Gasteiner und SPAR haben nämlich eine österreichweite Kooperation an den Start gebracht und der Rapper durfte als kreatives Mastermind Schützenhilfe leisten.

Das Ergebnis dieser g'schmackigen Zusammenarbeit stand im Mittelpunkt des Abends: Die neue "Infinity Water Range by Gasteiner". Besonders die limitierte CRO-Edition im spritzigen Zitrone-Style war der absolute Blickfang und soll laut den Machern für pure Leichtigkeit und kreative Energie stehen – ganz ohne fiesen Zuckerzusatz, versteht sich.

Der King of Rap stürmt 1.500 Supermärkte

Alpine-Brands-Chef Walter Scherb, dessen Firma das hippe Wasser vertreibt, kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Eine Produktidee mit einem Künstler wie CRO zu entwickeln ist das eine. Sie dann vor hunderten johlenden Fans live zu präsentieren, noch was ganz anderes!" Auch INTERSPAR-Geschäftsführer Johannes Holzleitner reibt sich bereits die Hände. Immerhin steht die neue Promi-Erfrischung ab sofort in rund 1.500 Filialen von SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt in den Regalen.

Wer also wie der schlaue Panda leben (und trinken) will, muss ab jetzt nur noch zum Supermarkt ums Eck pilgern. Der Salzburger Vorgeschmack hat jedenfalls gezeigt: Diese Kombi aus Musik, Lifestyle und prickelnder Erfrischung trifft genau den Nerv der Zeit!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Verena Altenberger zeigt ihren Afterbaby-Body

Diese Schlagerstars haben jetzt den Durchblick

Rap-Star CRO heimlich in Salzburg

Riesenerfolg für "Rolfs Vater"-Premiere

Amira Aly: Nachbarschafts-Streit eskaliert

Austern & Jetset: Promis im Urlaubs-Fieber

Ehe-Aus für Ivana Essl! Comeback mit Martin Ho?

VIP-Parade beim Sommernachtskonzert

Ehre für Großbauer: VIP-Ansturm im Künstlerhaus!

Schummel-Alarm! Mausi Lugner auf Kitz-Tour