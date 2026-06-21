Rap-Star CRO heimlich in Salzburg

Absoluter Ausnahmezustand im Salzburger EUROPARK: Rap-Legende CRO fegte am Wochenende mit seinen berühmten Freunden durch die Mozartstadt und lüftete ganz nebenbei das Geheimnis einer neuen Mega-Kooperation.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn die deutsche Rap-Ikone CRO mitsamt Entourage in der Mozartstadt einreitet, ist der Kreisch-Alarm quasi vorprogrammiert! Am Samstag verwandelte der Mann mit der (mittlerweile gar nicht mehr so) neuen Maske das Oval im Salzburger EUROPARK in einen veritablen Hexenkessel.

Zusammen mit seinen Freunden von Haus F., der wortgewaltigen Rapperin Liz und der heimischen Pop-Hoffnung Dani Lia zündete der Superstar ein musikalisches Feuerwerk, das die Fans völlig aus dem Häuschen brachte. Festivalstimmung pur mitten im Einkaufszentrum – so lass' ma uns das Samstags-Shopping einreden!

Prickelnde Promi-Brause ohne Zuckerl-Süße

Doch der lässige Gig war nicht nur zum Vergnügen da: CRO hat sich mit zwei echten österreichischen Urgesteinen zusammengetan. Gasteiner und SPAR haben nämlich eine österreichweite Kooperation an den Start gebracht und der Rapper durfte als kreatives Mastermind Schützenhilfe leisten.

Das Ergebnis dieser g'schmackigen Zusammenarbeit stand im Mittelpunkt des Abends: Die neue "Infinity Water Range by Gasteiner". Besonders die limitierte CRO-Edition im spritzigen Zitrone-Style war der absolute Blickfang und soll laut den Machern für pure Leichtigkeit und kreative Energie stehen – ganz ohne fiesen Zuckerzusatz, versteht sich.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der King of Rap stürmt 1.500 Supermärkte

Alpine-Brands-Chef Walter Scherb, dessen Firma das hippe Wasser vertreibt, kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Eine Produktidee mit einem Künstler wie CRO zu entwickeln ist das eine. Sie dann vor hunderten johlenden Fans live zu präsentieren, noch was ganz anderes!" Auch INTERSPAR-Geschäftsführer Johannes Holzleitner reibt sich bereits die Hände. Immerhin steht die neue Promi-Erfrischung ab sofort in rund 1.500 Filialen von SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt in den Regalen.

Wer also wie der schlaue Panda leben (und trinken) will, muss ab jetzt nur noch zum Supermarkt ums Eck pilgern. Der Salzburger Vorgeschmack hat jedenfalls gezeigt: Diese Kombi aus Musik, Lifestyle und prickelnder Erfrischung trifft genau den Nerv der Zeit!