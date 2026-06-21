Lady Marina Windsor hat geheiratet

Lady Marina Windsor hat in einer traumhaften Zeremonie in Berkshire ihren langjährigen Freund Nico Macaulay geheiratet und mit ihrem Look alle verzaubert.

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Samstag gab die 33-jährige Lady Marina Windsor ihrem Nico Macaulay das Jawort. Die romantische Zeremonie fand zu Hause in Berkshire statt, und Cousine Flora Vesterberg teilte bereits erste Einblicke auf Instagram.

Ein nachhaltiger Traum in Weiß

Die Braut überzeugte in einem schlichten weißen Kleid mit breiten Trägern, Spitzenbesatz am Dekolleté und einem langen Rock in A-Linie. Das romantische Hochzeitskleid stammt vom nachhaltigen Label Larissa Von Planta. Ein eleganter Spitzenschleier, Ohrringe, eine passende Halskette sowie ein Brautstrauß mit rosa und roten Blüten machten den verspielten Look perfekt.

Emotionale Tiara-Erinnerung an Oma

Das absolute Highlight des Outfits war jedoch der geschichtsträchtige Kopfschmuck. Marinas offenes Haar wurde von einer Perlen-Tiara gekrönt, die einst ihrer Urgroßmutter Prinzessin Marina von Griechenland und Dänemark gehörte. Auch ihre im letzten Jahr verstorbene Großmutter Katharine, Herzogin von Kent, trug dieses Erbstück einst. Marinas Mutter Sylvana Palma Tomaselli bringt zudem einen feinen namentlichen Bezug zur österreichischen Kulturgeschichte mit in die Familie.

Große Familienfeier in Berkshire

Trotz des traurigen Verlusts ihrer Großmutter im vergangenen Jahr gab es viel Grund zur Freude. Ihr 90-jähriger Opa Edward, der Herzog von Kent, ließ es sich nicht nehmen, seine Enkelin persönlich zum Altar zu begleiten. Neben den Eltern feierten auch ihre Geschwister Lady Amelia Windsor und Edward Windsor sowie Lady Gabriella Windsor den großen Tag des Paares, das gemeinsam im Wren Cottage auf dem Gelände des Kensington Palasts lebt.