Nach Wahl-Krimi: SPÖ holt Finanzressort

Der knappe Abstand zwischen ÖVP und SPÖ bei der Gemeinderatswahl in Neunkirchen Ende Mai hat zu einer ÖVP-SPÖ-Koalition unter der Führung der ÖVP geführt

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Der bisherige ÖVP-Bürgermeister Peter Teix wird dieses Amt wieder übernehmen, SPÖ-Listenerster Günter Kautz wird Vizebürgermeister in der niederösterreichischen Bezirksstadt, teilte die ÖVP Neunkirchen am Samstag mit. Die konstituierende Gemeinderatssitzung findet am 29. Juni statt.

Die ÖVP hatte am 31. Mai mit einem hauchdünnen Vorsprung von neun Stimmen den ersten Platz erreicht: Die Volkspartei kam auf 31,69 Prozent, knapp dahinter kam die SPÖ mit 31,45 Prozent auf Platz zwei. Im Raum stand, ob es zu einer Halbzeitlösung der beiden Parteien beim Bürgermeisteramt kommt. Im Zuge der Einigung gibt nunmehr die Volkspartei, der drei Stadtratssitze zustehen würden, einen Sitz an die SPÖ ab. Im Gegenzug bleibe das Bürgermeisteramt für die gesamte Periode bei der Volkspartei.

Finanzressort geht an SPÖ

Mit der Abgabe eines Stadtratssitzes habe man "bewusst einen Schritt auf die SPÖ zu gemacht, um dem knappen Wahlergebnis Rechnung zu tragen und eine tragfähige Partnerschaft für Neunkirchen zu ermöglichen", wurde mitgeteilt. Konkret werde durch diese Einigung das Finanzressort künftig von der SPÖ verantwortet.

"Nicht das Trennende soll im Vordergrund stehen, sondern die gemeinsame Arbeit für die Stadt. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Übereinkunft die Grundlage dafür geschaffen haben", hob Peter Teix hervor. Man sei "im Sinne der Stabilität, im Sinne der Stadt" aufeinander zugegangen, wurde Günter Kautz, künftiger Vizebürgermeister, zitiert.

Der außertourliche Urnengang nach der Gemeinderatswahl 2025 war wegen eines Rückzugs der Abgeordneten von SPÖ und Grünen Ende 2025 nötig geworden. Die FPÖ landete bei der jüngsten Wahl mit 19,12 Prozent auf Rang drei und erhält zwei Stadtratsitze. Platz vier ging an die von ehemaligen FPÖ-Gemeinderäten aus der Taufe gehobene Liste "Wir für Neunkirchen" mit 8,96 Prozent. Die Grünen kamen diesmal auf 8,78 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,96 Prozent.