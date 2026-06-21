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Kein Fair Play

Gegner-Trainer schießt gegen Deutsche

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Nach dem bitteren Last-Minute-Niederlage kritisiert der ivorische Trainer das Verhalten der deutschen Spieler.
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Stein des Anstoßes war eine Szene rund zehn Minuten vor dem Ende. Elfenbeinküste-Verteidiger Wilfried Singo verletzte sich in einem Zweikampf mit Kai Havertz und spielte den Ball unter Druck ins Seitenaus. Nach dem Einwurf brachte Deutschlands Nathaniel Brown den Ball jedoch nicht zurück zum Gegner, wie es im Fußball häufig als Geste des Fair Plays praktiziert wird.

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Faé machte seinem Ärger nach dem Spiel Luft: "Ich habe Brown gesagt, er solle aufrichtig bleiben. Er hat ein starkes Spiel gemacht und muss uns nicht anfeinden, weil er beim Stand von 1:1 gewinnen will. Wir hätten uns mehr Fair Play gewünscht. Wir hätten uns gewünscht, dass sie uns den Ball zurückgeben, als Singo verletzt wurde. Sie sind eine große Fußballnation und wir nehmen uns an ihnen ein Beispiel. Aber ich war enttäuscht über den Mangel an Fairplay."

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Nach  dem Schlusspfiff kam es dann auch zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung zwischen Faé und Brown auf dem Rasen. Die Gemüter beruhigten sich jedoch schnell wieder.

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