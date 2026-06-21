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Neue Liebe für Daniel Serafin?

Daniel Serafin und Antonia
© Andreas Tischler / Vienna Press
Beim glanzvollen Sommernachtskonzert in Schönbrunn zog Opern-Zampano Daniel Serafin mit einer attraktiven Unbekannten alle Blicke auf sich. Gegenüber oe24 verrät er, wer die fesche Begleiterin ist.
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Er kann’s einfach nicht lassen: Wo Musik, Prunk und die feine Wiener Gesellschaft aufeinandertreffen, ist Kultur-Manager Daniel Serafin meistens nicht weit. Doch beim Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker stahl der künstlerische Direktor der Oper im Steinbruch St. Margarethen dem Orchester fast ein bisserl die Show. Der Grund dafür war allerdings nicht sein gewohnt eleganter Zwirn, sondern die fesche Dame an seiner Seite. Der ewige Junggeselle der Wiener Society schlenderte nämlich in neuer, höchst attraktiver weiblicher Begleitung durch den kaiserlichen Schlosspark.

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Ein Name und ganz viel Gentleman-Schweigen

Natürlich spitzte die Promi-Riege sofort die Ohren, und oe24 fragte nach, um dem Kultur-Insider das süße Geheimnis zu entlocken. Ein bisserl was ließ sich der charmante Society-Liebling dann auch entlocken: Antonia heißt die schöne Unbekannte, die ihm den Abend sichtlich versüßte. Doch wer nun gehofft hatte, sofort alle pikanten Details über den Beziehungsstatus, das Kennenlernen oder gar Hochzeitspläne serviert zu bekommen, wurde enttäuscht. Serafin schaltete sofort in den Gentleman-Modus und schwieg wie ein Grab: "Ich halte mein Privatleben gerne weiterhin privat", ließ er mit einem vielsagenden Lächeln ausrichten.

Das Glück sei ihm vergönnt

Es ist ein bewährtes Spiel: Der umschwärmte Kulturmanager zeigt sich gerne mit schönen Frauen auf dem roten Teppich, hält die Karten, was die echte Liebe angeht, aber stets dicht an der Brust. Heuer hat das Tuscheln in der Gerüchteküche aber einen emotionaleren Beigeschmack als sonst.

Nach dem schmerzhaften Verlust seines Vaters, der Opernlegende Harald Serafin, würden es viele dem Junior von Herzen gönnen, wenn er im privaten Hafen angekommen ist. Ob Antonia nun tatsächlich die lang gesuchte Frau für das Leben ist oder einfach eine gute Freundin für einen magischen Konzertabend – das weiß vorerst nur der weite Himmel über Schönbrunn.

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