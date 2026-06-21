Ehe-Aus für Ivana Essl! Comeback mit Martin Ho?

Nach der mutmaßlichen Trennung bei Model Ivana und Unternehmer Helmut Essl sorgt ein Statement von Martin Hos Sprecher für kolossalen Wirbel in der Gerüchteküche.

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Es ist das Society-Gulasch der Woche, und es kocht seit Jahren auf hoher Flamme: Um das vermeintliche Jetset-Ehepaar Ivana und Helmut Essl ranken sich die Gerüchte im Wiener Sumpf schon länger dichter als der Nebel im November. Doch die jüngste Episode aus dem Hause Essl hat das Zeug zum echten Quoten-Hit inklusive saftigem Nachschlag: Das Model soll die Koffer gepackt, die gemeinsame Ehe-Heimat fluchtartig verlassen und die Scheidung eingereicht haben – und als wäre das nicht schon genug Zündstoff für den Promi-Stammtisch, flüstert die Gerüchteküche bereits von einem Comeback mit Szene-Gastronom Martin Ho.

Bestätigung durch Pressesprecher

Bei so viel Wiener Melodrama fackelte oe24 nicht lange und klopfte direkt bei Hos Pressesprecher an. Die Antwort? Ein verbaler Prater-Prügel par excellence, der die Gerüchte nicht nur bestätigte, sondern gleich das ganze Porzellan zertrümmerte: "Nach Gesprächen mit Ivana kann ich bestätigen, dass die Ehe mit der Mogelpackung gescheitert ist. Sie ist ausgezogen. Die gemeinsamen Kinder sind erleichtert und zufrieden. Herr Essl kann sich nun in vollem Ausmaß auf seine Privatinsolvenz konzentrieren."

Martin Ho mit den gemeinsamen Töchtern Yves und Ivy © Andreas Tischler / Vienna Press

Das hat gesessen! Da braucht es im noblen Wien gar keinen Opernball mehr, die Logenschlacht wird heuer offenbar vor Gericht und via Medienmitteilung ausgetragen. Während sich Helmut Essl nun also rein rechnerisch und ganz ungestört seinen roten Zahlen widmen darf, schaut Ivana nach vorne – und zwar nach ganz vorne im Nobel-Postleitzahlen-Ranking.

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Wohnung in der Wiener Innenstadt

Das Model hat das familiäre Trümmerfeld hinter sich gelassen und ist fürs Erste im noblen ersten Bezirk untergekommen, wo das Pflaster bekanntlich teuer, aber die Dichte an Prominenten angenehm hoch ist. Statt Ehe-Frust steht bei ihr jetzt voller Fokus auf dem Programm: Ivana konzentriert sich ab sofort voll und ganz auf ihre Karriere als Influencerin und natürlich auf das Wohl ihrer beiden Töchter Ivy und Yves.

Ob die Geschichte mit Martin Ho nun der nächste logische Schritt auf dem Society-Parkett wird oder nur ein g'schmackiges Gerücht bleibt, wird sich weisen.