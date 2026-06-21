PS, Partys und Pech beim Sportwagen-Festival

Der Andrang beim PS-Event in Velden am Wörthersee war einmal mehr groß. Zahlreiche Partys und Side-Events machten das Sportwagen-Treffen zum Publikums- und Promi-Magneten.

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Eine Woche lang herrschte in der kleinen Gemeinde Velden am Wörthersee Ausnahmezustand. Und das sowohl auf der Straße als auch beim Party-Marathon. Während sich Supercars wie Bugatti, Lamborghini, Porsche oder Ferrari am Weg zu den traumhaften Ausfahrten durch das Stadtzentrum stauten, wurde am Straßenrand fotografiert und gefeiert.

Beatrice Turin und Heribert Kasper © Mr. Knips

Donnerstagabend stand mit dem Welcome Cocktail im Seehotel Europa das erste Promi-Highlight am Programm. Dort wurde zur Soul-Stimme von Berenice ordentlich gefeiert.

Sportwagen-Grillerei im Beach House

Manfred Böhm mit seiner Frau © TZÖ/Wastler

Tags darauf lud Sportwagen-Händler Manfred Böhm bereits mittags zu seinem traditionellen Sommerfest ins legendäre Beach House. Dort feierten unter anderem Unternehmer Alexander Holzer und zahlreiche weitere Gäste bei Temperaturen jenseits der 30 Grad.

Ursula Pemberger mit Alexander Holzer © TZÖ/Wastler

Fashion meets Optik

Ernst Fischer, DJ Rino, Christian Wöss und Reinhold Stromayer © Krainz

Am gleichen Nachmittag veranstalteten die Mode-Zampanos Christian Wöss und Ernst Fischer gemeinsam mit Promi-Optiker Reinhold Strohmayer das große Get Together am Europaplatz. Rund 300 Gäste - darunter auch Brigitte Glock mit Freund Georg - ließen sich DJ-Sounds und coole Drinks nicht entgehen.

Brigitte Glock mit Freund Georg © Krainz

Große Gala im Casino

Otto und Shirley Retzer mit Iva Schell © René Brunhölzl

Freitagabend stand dann im Casino Velden die alljährliche Sportwagen-Gala am Programm. Zum Dinner rockte Lucas Fendrich mit seinen Hits die Bühne und im Publikum jubelten neben Veranstalter Heribert Kasper auch Kult-Glatze Otto Retzer mit Ehefrau Shirley, Operetten-Star Iva Schell, Musical-Diva Marika Lichter sowie Veldens Bürgermeisterin Margit Heissenberger. Moderiert wurde die Gala einmal mehr von Miss Europe und Sängerin Beatrice Turin.

Lucas Fendrich © René Brunhölzl

Beatrice Turin und Christopher Dengg © René Brunhölzl

Auch Marika Lichter feierte mit © René Brunhölzl

Gewitterwarnung und Absage

Am Samstag machte das Wetter einigen Events leider einen Strich durch die Rechnung. Erst brütende Hitze und um 17 Uhr dann ein heftiges Gewitter, das sich zum Dauerregen entwickelte. Die vor dem Szene-Lokal Hollywood von Marianne Jutz geplante Modenschau mit Bademoden von Fishers Velden und Bea Turin als Model fiel sprichwörtlich ins Wasser. "Es war wirklich schade, wir haben uns alle schon sehr darauf gefreut", ärgert sich Bea im oe24-Talk. Doch sie sollte am späten Abend dafür noch entschädigt werden...

Bernd Drescher, Beatrice Turin und DJ Antoine © Mr. Knips

Happy End für Party-People

Um 20 Uhr sollte dann Star-DJ Antoine auf der Bühne im Schlosshof die Stimmung zum Kochen bringen. Doch wegen des Regens mussten er und seine Fans lange um den Auftritt bangen. Doch mit rund einer Stunde Verspätung war es dann endlich soweit. Die Party konnte stattfinden. Bis Mitternacht wurde Vollgas gegeben.

Video zum Thema DJ Antoine im Schosshotel Velden © Privat

Danach feierte DJ Antoine noch im Nobel-Restaurant Rosé von Florian Böker bis drei Uhr früh weiter - gemeinsam mit Beatrice Turin, die doch noch zu ihrer Party-Nacht kam.

Geheimtipp als "coolster Ort"

Barber Sebastian Pfister mit oe24-Redakteur René Wastler © TZÖ/Wastler

Alles in allem eine traumhafte Woche mit verregnetem Abschluss. Ein absoluter Geheimtipp allerdings war dieser Tage ein ganz anderer, der gar nichts mit Sportwägen zu tun hat. Während allerorts Leute über die Hitze stöhnten, konnte einer nur lachen. Sebastian Pfister, der Barber von Velden, wurde zum Mini-Hotspot und dank seiner Klimaanlage der "coolste Ort" am Wörthersee.