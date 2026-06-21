100.000 PS in Velden
PS, Partys und Pech beim Sportwagen-Festival
Eine Woche lang herrschte in der kleinen Gemeinde Velden am Wörthersee Ausnahmezustand. Und das sowohl auf der Straße als auch beim Party-Marathon. Während sich Supercars wie Bugatti, Lamborghini, Porsche oder Ferrari am Weg zu den traumhaften Ausfahrten durch das Stadtzentrum stauten, wurde am Straßenrand fotografiert und gefeiert.
Donnerstagabend stand mit dem Welcome Cocktail im Seehotel Europa das erste Promi-Highlight am Programm. Dort wurde zur Soul-Stimme von Berenice ordentlich gefeiert.
Sportwagen-Grillerei im Beach House
Tags darauf lud Sportwagen-Händler Manfred Böhm bereits mittags zu seinem traditionellen Sommerfest ins legendäre Beach House. Dort feierten unter anderem Unternehmer Alexander Holzer und zahlreiche weitere Gäste bei Temperaturen jenseits der 30 Grad.
Fashion meets Optik
Am gleichen Nachmittag veranstalteten die Mode-Zampanos Christian Wöss und Ernst Fischer gemeinsam mit Promi-Optiker Reinhold Strohmayer das große Get Together am Europaplatz. Rund 300 Gäste - darunter auch Brigitte Glock mit Freund Georg - ließen sich DJ-Sounds und coole Drinks nicht entgehen.
Große Gala im Casino
Freitagabend stand dann im Casino Velden die alljährliche Sportwagen-Gala am Programm. Zum Dinner rockte Lucas Fendrich mit seinen Hits die Bühne und im Publikum jubelten neben Veranstalter Heribert Kasper auch Kult-Glatze Otto Retzer mit Ehefrau Shirley, Operetten-Star Iva Schell, Musical-Diva Marika Lichter sowie Veldens Bürgermeisterin Margit Heissenberger. Moderiert wurde die Gala einmal mehr von Miss Europe und Sängerin Beatrice Turin.
Gewitterwarnung und Absage
Am Samstag machte das Wetter einigen Events leider einen Strich durch die Rechnung. Erst brütende Hitze und um 17 Uhr dann ein heftiges Gewitter, das sich zum Dauerregen entwickelte. Die vor dem Szene-Lokal Hollywood von Marianne Jutz geplante Modenschau mit Bademoden von Fishers Velden und Bea Turin als Model fiel sprichwörtlich ins Wasser. "Es war wirklich schade, wir haben uns alle schon sehr darauf gefreut", ärgert sich Bea im oe24-Talk. Doch sie sollte am späten Abend dafür noch entschädigt werden...
Happy End für Party-People
Um 20 Uhr sollte dann Star-DJ Antoine auf der Bühne im Schlosshof die Stimmung zum Kochen bringen. Doch wegen des Regens mussten er und seine Fans lange um den Auftritt bangen. Doch mit rund einer Stunde Verspätung war es dann endlich soweit. Die Party konnte stattfinden. Bis Mitternacht wurde Vollgas gegeben.
DJ Antoine im Schosshotel Velden
© Privat
Danach feierte DJ Antoine noch im Nobel-Restaurant Rosé von Florian Böker bis drei Uhr früh weiter - gemeinsam mit Beatrice Turin, die doch noch zu ihrer Party-Nacht kam.
Geheimtipp als "coolster Ort"
Alles in allem eine traumhafte Woche mit verregnetem Abschluss. Ein absoluter Geheimtipp allerdings war dieser Tage ein ganz anderer, der gar nichts mit Sportwägen zu tun hat. Während allerorts Leute über die Hitze stöhnten, konnte einer nur lachen. Sebastian Pfister, der Barber von Velden, wurde zum Mini-Hotspot und dank seiner Klimaanlage der "coolste Ort" am Wörthersee.
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