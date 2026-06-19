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Filmpreis-Moment

Verena Altenberger zeigt ihren Afterbaby-Body

Verena Altenberger und Arash T. Riahi
© APA/MAX SLOVENCIK
Als Ko-Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films zog Schauspielerin Verena Altenberger bei der glamourösen Filmpreis-Gala alle Blicke auf sich: Bei ihrem erst zweiten großen Auftritt nach der Geburt ihres Babys präsentierte sie sich in einem atemberaubenden, figurbetonten dunkelblauen Kleid.
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Großes Griss um das heimische Filmschaffen – und mittendrin eine strahlende Verena Altenberger. In ihrer Funktion als Ko-Präsidentin der Akademie kam der 38-Jährigen bei der feierlichen Verleihung des Österreichischen Filmpreises eine tragende Rolle zu. Dementsprechend oft war die beliebte Mimin im Laufe des Abends auf der Bühne zu sehen, um durch das hochkarätige Programm zu führen und die heimischen Filmschaffenden zu würdigen.

Verena Altenberger strahlte bei der Verleihung
Verena Altenberger strahlte bei der Verleihung © APA/MAX SLOVENCIK

Modisches Statement mit V-Ausschnitt

Für diesen besonderen Abend wählte Altenberger eine tiefblaue, hautenge Robe mit edlem V-Ausschnitt und zarten Spitzen-Applikationen an den Ärmeln und der Taille. Der perfekt sitzende Look betonte ihre Silhouette wunderschön und setzte ihren Afterbaby-Body gekonnt in Szene.

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Erst im April dieses Jahres durften sich Verena Altenberger und ihr Partner, Ex-Bundeskanzler Christian Kern, über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes freuen.

Für die Schauspielerin ist es das erste Baby, während Kern bereits Vater mehrerer erwachsener Kinder aus früheren Beziehungen ist. Nach einer kurzen, wohlverdienten Babypause markiert die Filmpreis-Gala nun ihren zweiten offiziellen Auftritt im Rampenlicht – und dieser ist ihr in jeglicher Hinsicht bravourös gelungen.

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