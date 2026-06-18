Austern & Jetset: Promis im Urlaubs-Fieber

Von Griechenland über Frankreich: Hier entspannen die heimischen Stars vor der offiziellen Urlaubssaison ohne Massen.

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Während der Sommerkalender in der Heimat gerade erst so richtig an Fahrt aufnimmt, hält es viele heimische Stars und Sternchen nicht mehr in den eigenen vier Wänden. Das Motto lautet: Ab in den Süden! Schon vor dem offiziellen Ferienstart zieht es Österreichs High Society an die exklusivsten Hotspots Europas und darüber hinaus. Ob luxuriöser Insel-Hopp, kulinarische Genussreisen oder ein monatelanger Tapetenwechsel – die Vor-Urlaubssaison wird bereits in vollen Zügen genossen.

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Leona König: Vom Tropenparadies direkt auf die Postkarten-Insel

ORF-Moderatorin Leona König zeigt vor, wie Jetset richtig geht. Nach einem traumhaften Aufenthalt auf den Seychellen, wo sie im tropischen Paradies die Seele baumeln ließ, zog es die Kulturinitiatorin direkt weiter nach Santorin. Auf der griechischen Vorzeige-Insel nimmt sie ihre Fans via Social Media hautnah mit und präsentiert sich vor der ikonischen, blau-weißen Kulisse wie ein Profi-Model. In unterschiedlichsten, perfekt abgestimmten Outfits posiert König vor den Klippen und liefert Urlaubs-Inspiration am laufenden Band.

Austern in Paris und Luxus-Leben an der Côte d’Azur

Ganz auf frankophilen Genuss setzt hingegen Opernstar Anna Netrebko. Sie weilt derzeit in der Stadt der Liebe. Neben ihren kulturellen Verpflichtungen – wie ihrem umjubelten Liederabend am Théâtre des Champs-Élysées – kommt das süße Leben in Paris definitiv nicht zu spät. Auf ihren Kanälen zeigt sie sich bestens gelaunt beim munteren Schlürfen frischer Austern und zelebriert das typische Pariser Flair.

Ein noch größeres Urlaubs-Paket haben Christian und Ekaterina Mucha geschnürt. Das Verleger-Ehepaar hat Wien den Rücken gekehrt – und das gleich für ganze drei Monate. Die beiden haben sich in ihre luxuriöse Wohnung in Nizza zurückgezogen.

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An der Côte d'Azur lassen sie den Wiener Alltagsstress hinter sich, flanieren ausgiebig über die berühmte Promenade des Anglais und genießen das exzellente mediterrane Essen sowie das milde Sommerklima Südfrankreichs.

Der Sommer kann für Österreichs Prominenz also kommen – sie sind längst mittendrin!