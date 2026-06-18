Amira Aly: Nachbarschafts-Streit eskaliert

Eigentlich könnte Amira Aly (33) aktuell kaum glücklicher sein, doch ein heftiger und andauernder Nachbarschaftsstreit vermiest der baldigen Dreifach-Mama die Freude an ihrem 400-Quadratmeter-Traumhaus.

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Auf Instagram teilt Amira Aly immer wieder stolz Schnappschüsse ihres neuen, knapp 400 Quadratmeter großen Traumhauses, das sie im vergangenen Jahr nach über einem Jahr Bauzeit endlich beziehen konnte. Während im Inneren des Eigenheims bereits alles nach den Wünschen der Moderatorin dekoriert ist, herrscht im Garten noch Baustellen-Atmosphäre.

Diebstahl während der Bauphase

Sie machte ihrem Ärger Luft und offenbarte, dass sie nach wie vor "richtig große Probleme habe mit meinen Nachbarn. Also ganz große Probleme". Das Kuriose an der Situation: Amira hat den Nachbarn das Grundstück, auf dem ihr Haus nun steht, damals abgekauft. "Also ich habe quasi den Garten gekauft. Und ich sag's euch: Es fing eigentlich super an. Wir haben uns super verstanden", erinnert sich die Moderatorin.

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Doch die Harmonie hielt nicht lange. Während Amira sich selbst als sehr pflegeleicht und umgänglich beschreibt und lange Zeit zu Missständen schwieg, überschritten die Parteien von nebenan schnell eine rote Linie. Während der Bauphase betraten die Nachbarn einfach unerlaubt ihr Grundstück und bedienten sich an den Baumaterialien. "Sie haben sich Steine weggenommen, weil sie dachten, die passen super in ihren Garten rein", schilderte Amira fassungslos. Das Verhalten bezeichnete sie als absolut "crazy".

Amira Aly © Instagram

Geheim-Tür im Zaun entdeckt

Der endgültige Wendepunkt, der das Fass zum Überlaufen brachte, folgte jedoch kurz darauf. Auf dem Grundstück der Österreicherin liegt in einer Gartenecke nach wie vor der Wasserzähler der Nachbarn. Als Amira eines Tages die Baustelle besuchte, traute sie ihren eigenen Augen nicht mehr.

Die dreiste Entdeckung der Hochschwangeren:

Der Schock: Die Nachbarn hatten eigenmächtig eine Tür in den Trennzaun der beiden Grundstücke eingebaut.

Die Dreistigkeit: Das Tor wurde installiert, damit die Nachbarn jederzeit und ohne zu fragen auf Amiras Grundstück gelangen können.

Der Gipfel: "Ich habe bis heute keinen Schlüssel zu dieser Tür", erklärt Amira fassungslos über die Situation.

Das vergangene Jahr habe ihr in Sachen Menschlichkeit und Grenzen setzen extrem viel abverlangt. Ein schnelles Ende des bitteren Nachbarschaftsstreits scheint für die TV-Schönheit vorerst jedenfalls nicht in Sicht zu sein. Es kam bereits zu einem Gespräch mit ihrem Anwalt.