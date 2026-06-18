Auszeichnung
Ehre für Großbauer: VIP-Ansturm im Künstlerhaus!
Das Wiener Künstlerhaus bot am Donnerstagnachmittag die perfekte Kulisse für einen wahren Kultur-Festakt der Extraklasse. Im Beisein zahlreicher Wegbegleiter, prominenter Gäste und ihrer Familie wurde der ehemaligen Opernball-Organisatorin und Nationalratsabgeordneten Maria Großbauer das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst feierlich verliehen.
Die renommierte Auszeichnung würdigt ihr jahrelanges, unermüdliches Engagement an der Schnittstelle zwischen Kultur, Politik und Gesellschaft, mit dem sie die heimische Kunstlandschaft nachhaltig mitgestaltet und geprägt hat.
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Das "Who is Who" der Kulturszene als Gratulanten
Wie hochgeschätzt die Kulturmanagerin in der rot-weiß-roten Society ist, zeigte sich am enormen Andrang im Prachtbau am Karlsplatz. Die heimischen VIPs erschienen zahlreich, um der sichtlich gerührten Maria Großbauer persönlich zu gratulieren und diesen Meilenstein gebührend zu feiern.
Unter den Festgästen und Gratulanten wurde unter anderem Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gesichtet. Auch die ehemalige Ministerin Maria Rauch-Kallat, Opernstar Clemens Unterreiner, Society-Lady Inge Klingohr sowie Mezzosopranistin Zorayana Kushpler ließen es sich nicht nehmen, der frisch Ausgezeichneten an diesem glanzvollen Nachmittag die Ehre zu erweisen. Bei bester Stimmung und anregenden Gesprächen wurde der Erfolg im Herzen Wiens noch ausgiebig gefeiert.
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