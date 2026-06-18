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Ehre für Großbauer: VIP-Ansturm im Künstlerhaus!

Sobotka, Großbauer und Maria Rauch-Kallat
© Andreas Tischler / Vienna Press
Mit einem hochkarätigen Promi-Aufgebot  verwandelte sich das Wiener Künstlerhaus am Donnerstagnachmittag in die Bühne für eine der höchsten kulturellen Auszeichnungen des Landes.
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Das Wiener Künstlerhaus bot am Donnerstagnachmittag die perfekte Kulisse für einen wahren Kultur-Festakt der Extraklasse. Im Beisein zahlreicher Wegbegleiter, prominenter Gäste und ihrer Familie wurde der ehemaligen Opernball-Organisatorin und Nationalratsabgeordneten Maria Großbauer das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst feierlich verliehen.

Maria Großbauer zeigt stolz ihr Ehrenkreuz
Maria Großbauer zeigt stolz ihr Ehrenkreuz © Andreas Tischler / Vienna Press

Die renommierte Auszeichnung würdigt ihr jahrelanges, unermüdliches Engagement an der Schnittstelle zwischen Kultur, Politik und Gesellschaft, mit dem sie die heimische Kunstlandschaft nachhaltig mitgestaltet und geprägt hat.

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Das "Who is Who" der Kulturszene als Gratulanten

Wie hochgeschätzt die Kulturmanagerin in der rot-weiß-roten Society ist, zeigte sich am enormen Andrang im Prachtbau am Karlsplatz. Die heimischen VIPs erschienen zahlreich, um der sichtlich gerührten Maria Großbauer persönlich zu gratulieren und diesen Meilenstein gebührend zu feiern.

Opern-Stars Clemens Unterreiner und Zorayana Kushpler
Opern-Stars Clemens Unterreiner und Zorayana Kushpler © Andreas Tischler / Vienna Press

Unter den Festgästen und Gratulanten wurde unter anderem Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gesichtet. Auch die ehemalige Ministerin Maria Rauch-Kallat, Opernstar Clemens Unterreiner, Society-Lady Inge Klingohr sowie Mezzosopranistin Zorayana Kushpler ließen es sich nicht nehmen, der frisch Ausgezeichneten an diesem glanzvollen Nachmittag die Ehre zu erweisen. Bei bester Stimmung und anregenden Gesprächen wurde der Erfolg im Herzen Wiens noch ausgiebig gefeiert.

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