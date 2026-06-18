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Naschenweng

Melissa enthüllt doppelte "Alpenbarbie"

Naschenweng
© Madane Tussauds Wien
Die heimische Schlagerqueen zeigt sich auf Instagram bereits voller Vorfreude: Sie trifft heute ihre Doppelgängerin.
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Es ist so weit: Die Kärntner "Alpenbarbie" Melissa Naschenweng bekommt heute ihre eigene Doppelgängerin! Wie Madame Tussauds Wien offiziell mitteilte, ist die heiß ersehnte Wachsfigur des Schlagerstars fertiggestellt. Am heutigen Donnerstag, dem 18. Juni, wird die Sängerin ihr gläsernes Ebenbild am Abend höchstpersönlich im Wiener Prater enthüllen.

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"Ich war sprachlos": Ein Meilenstein für den Schlagerstar

Bereits im April sickerte durch, dass der Kärntner Wirbelwind in Wachs verewigt wird. Für Melissa Naschenweng ging damit ein absoluter Traum in Erfüllung. "Ich war sprachlos", gestand sie damals sichtlich gerührt über die Einladung in den Kreis der weltweiten Prominenz.

Auch das Museum blickt dem Event mit Vorfreude entgegen: "Wir freuen uns schon sehr, mit Melissa einen weiteren heimischen Star bei uns im Prater ausstellen zu dürfen." — Lukas Rauscher, Pressesprecher von Madame Tussauds Wien.

Große Vorfreude auf Instagram

Wie nervös und voller Vorfreude die Sängerin ist, zeigt sie ihren Fans hautnah in den sozialen Medien. Auf Instagram teilte sie kurz vor dem großen Moment ihre Emotionen mit der Community: "Ich bin gespannt, wie sie aussehen wird", verriet sie ihren Followern.

Lederhose, Harmonika und das typische Melissa-Strahlen? Wie genau die Wachsfigur gestylt ist, erfahren die Fans und Museumsbesucher in wenigen Stunden. Sicher ist: Ab heute Abend hat Österreich offiziell eine zweite „Alpenbarbie“!

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