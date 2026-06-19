Schönbrunn
VIP-Parade beim Sommernachtskonzert
Ein imperialer Traum unter freiem Himmel: Das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker in Schönbrunn setzte auch in diesem Jahr wieder neue Maßstäbe für das internationale Kulturleben und verzauberte das Publikum auf der ganzen Welt.
Vor der atemberaubenden, prachtvoll illuminierten Kulisse zwischen dem barocken Schloss und der majestätischen Gloriette lieferte das weltberühmte Orchester ein Open-Air-Spektakel ab, das an musikalischer Brillanz und atmosphärischer Magie kaum zu übertreffen war.
Am Dirigentenpult feierte der Schweizer Lorenzo Viotti eine vielbeachtete und umjubelte Schönbrunn-Premiere, bei der er die Philharmoniker mit enormer Dynamik und Feingefühl durch ein mitreißendes Programm aus Oper, Operette und Musical leitete. Für den absoluten Höhepunkt des Abends sorgte der walisische Weltstar Sir Bryn Terfel, dessen gewaltige Bassbariton-Stimme den Schlosspark erbeben lassen sollte; seine Interpretationen von packenden Arien aus Arrigo Boitos "Mefistofele" und Giuseppe Verdis "Falstaff" sowie der gewaltige Schlussgesang aus Richard Wagners "Das Rheingold" versprachen großes Kino.
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Neben den unzähligen Klassikfans, die das Areal bis auf den letzten Platz füllten, bot die laue Sommernacht traditionell auch den perfekten Rahmen für ein hochkarätiges Stelldichein prominenter Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Gesellschaft.
Prominente Gäste unter den Sternen
Unter den prominenten Kulturgästen lauschte auch Opernstar Clemens Unterreiner fasziniert den Darbietungen und sparte nicht mit Applaus für seine Musikkollegen auf der Bühne. Begleitet wurde das Event von ORF-Kulturlady Teresa Vogl, die das Fernsehpublikum gewohnt elegant, charmant und mit profunder Fachkenntnis durch diesen glanzvollen Abend führte.
Ebenfalls bestens gelaunt unter den Ehrengästen gesichtet wurden Ex-Präsident Wolfgang Fischer, Star-Geigerin Lidia Baich und Yury Revich, Ex-Minister Martin Kocher, ÖVP-Politiker Johannes Hahn und Rapid-Präsident Alexander Wrabetz. Besonders auffallend: Daniel Serafin kam erneut in Begleitung einer hübschen jungen Dame. Der ewige Junggeselle genoss den Abend sichtlich.
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