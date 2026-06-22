Satans Bratan: Turtel-Show mit neuer Liebe in Wien

Frisch verliebt an der Alten Donau: Der Influencer wurde beim romantischen Boots-Date mit einer Beauty erwischt.

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Wien-Donaustadt am Sonntagabend: Während der Durchschnitts-Wiener die herannahende Montag-Depression gepflegt mit einem kühlen Seiterl auf Balkonien bekämpfte, wurde es an der Alten Donau plötzlich filmreif. Denn man musste glatt zweimal hinsehen, als ein Elektro-Boot die "Wellen" durchschnitt, an dessen Steuer Influencer-Schwergewicht Satans Bratan, im echten Leben besser bekannt als Erik Seidl, saß. Wer nun dachte, der Austro-Star dreht bloß eine einsame Runde zur mentalen Entspannung, irrte gewaltig – an Bord befand sich nämlich höchst ansehnliche Begleitung in Form einer unbekannten Schönheit.

Beim Anlegen bei der Ufertaverne packte der Bratan dann Manieren aus, die man ihm zwischen seinen gewohnten Social-Media-Schmähs gar nicht zugetraut hätte. Nix mit einem lässigen "Heast, kraxl ausm Boot" – Erik mutierte mitten im Wiener Abendwind zum absoluten Kavalier der alten Schule. Elegant stieg er als Erster aus den Elektro-Planken, reichte seiner Herzdame galant die Hand und loste sie unfallfrei über den wackeligen Steg. Spätestens als die beiden danach völlig entspannt und Händchen haltend Richtung Abendessen schlenderten, war klar: Hier liegt ganz viel Amore in der Wiener Luft. Die Schmetterlinge im Bauch hat man quasi bis zum Donauturm rüber flattern gehört.

Satans Bratan und die unbekannte Schönheit © oe24

Influencer-Beauty

Jetzt lautet die Frage: Wer ist die mysteriöse Boots-Lady? Nach der Trennung von Zoe Müllner im letzten Jahr war dieser Liebes-Zug ja endgültig abgefahren. Zuletzt pfiffen es die Spatzen von den Dächern, dass sich der Bratan in die kroatische Influencerin Angelina Ratkovic verliebt haben soll. Doch der schnelle Kriminal-Check auf Instagram zerstört diese Theorie komplett, denn Angelina postet derzeit fleißig Urlaubs-Content aus ihrer Heimat und schlürft Cocktails am Meer, statt an der Donaustädter Riviera zu flanieren.

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Es bleibt also beim großen Rätselraten im Liebes-Dreieck zwischen Favoriten und der Donau. Erik Seidl hat offensichtlich eine völlig neue Co-Pilotin für sein Beziehungs-Boot gefunden, deren Identität er vorerst noch als sein süßes Geheimnis hütet. Eines ist nach diesem romantischen Sonntagsausflug aber gewiss: Der Sommer in Wien hat gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen, und der Bratan fischt definitiv nicht mehr im Trüben.