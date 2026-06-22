Lidl knackt Umsatzmarke von 2 Milliarden Euro

Diskonter hat Nettoumsatz in Österreich um rund 7 Prozent erhöht.

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Der Lebensmitteldiskonter Lidl hat seinen Nettoumsatz in Österreich im Vorjahr um rund 7 Prozent auf 2 Milliarden Euro erhöht. Das Erlösplus sei vor allem auf eine höhere Kundenfrequenz und steigende Einkaufsbon-Summen zurückzuführen, wie Lidl am Montag mitteilte. Der Fokus auf "regionale Qualität und attraktive Preise" komme gut an, so Lidl Österreich-Chef Michael Kunz. Über 60 Prozent der verkauften Lebensmittel in den Filialen würden mittlerweile aus Österreich stammen.

Viertgrößter Lebensmittelhändler in Österreich

Lidl ist nach Spar, Rewe (Billa, Penny) und Hofer der viertgrößte Lebensmittelhändler in Österreich und der Marktanteil des Diskonters beträgt hierzulande laut dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov rund 6 Prozent. Aktuell verfügt Lidl Österreich über 255 Filialen. Bis Jahresmitte werden den Firmenangaben zufolge vier neue Standorte in Gmünd, Eisenstadt, Gralla sowie Linz eröffnet und das bestehende Filialnetz weiter modernisiert.

Der Lebensmitteldiskonter verwies auch auf die Effekte für die heimische Lebensmittelwirtschaft. 2025 hätten österreichische Lebensmittel-Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit Lidl eine Wertschöpfung von über 1,2 Mrd. Euro erzielt, fast 600 Millionen Euro davon über Exporte, etwa von Molkereiprodukten, Frischgeflügel oder Wein, an andere Lidl-Gesellschaften in Europa. Lidl Österreich arbeitet mit 300 heimischen Lebensmittelbetrieben und mehr als 1.700 österreichischen Landwirten zusammen.