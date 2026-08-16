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Nicht mehr London: DAS ist der meistgenutzte Flughafen der Welt

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Flugzeuge stehen am Terminal des Incheon International Airport in Seoul bei Tageslicht.
© VCG via Getty Images
In den globalen Besucherzahlen im internationalen Flugverkehr hat sich in der ersten Jahreshälfte 2026 eine historische Verschiebung vollzogen.
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Erstmals seit langem ist der legendäre Flughafen Heathrow in London nicht mehr an der Spitze der meist frequentierten Airports. Doch der neue Spitzenreiter ist dennoch eine kleine Überraschung.

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Mit einem Gesamtvolumen von 38,4 Millionen internationalen Passagieren im ersten Halbjahr 2026 sicherte sich der südkoreanische Großflughafen Incheon International Airport bei Seoul Rang eins der weltweiten Auswertung des Dachverbands Airports Council International (ACI). Dahinter rangieren London Heathrow mit 37,8 Millionen sowie der Changi Airport in Singapur mit 34,5 Millionen Fluggästen, das berichtet "The Independent".

Der bisherige Dauerbrenner auf Platz zwei, der Dubai International Airport, droht heuer sogar komplett aus den Top Fünf der weltweiten Rangliste zu rutschen. Der Grund dafür liegt in massiven Verschiebungen der globalen Reiserouten.

Iran-Konflikt verändert Flugnetz

Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung leistet die angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten. Durch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran weichen viele Fluggäste von den gewohnten Drehkreuzen im Arabischen Golf ab und buchen Umsteigeverbindungen über Asien.

SEOUL, SOUTH KOREA - OCTOBER 20: Passengers walk at the Incheon International Airport on October 20, 2025 in Seoul, South Korea. (Photo by I RYU/VCG via Getty Images)
© VCG via Getty Images

Besonders Incheon profitiert von diesem Effekt. Die Zahl der Transitpassagiere stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent spürbar an. Bei Fluggästen mit Ziel in Europa legte das Transferaufkommen sogar um mehr als 60 Prozent zu.

Die Eröffnung des Flughafens im Jahr 2001 legte den Grundstein für den heutigen Erfolg. Nach umfassenden Erweiterungsprojekten im Jahr 2024 verfügt das Drehkreuz mittlerweile über eine Jahreskapazität von über 106 Millionen Passagieren und verbindet 101 Fluggesellschaften mit 158 internationalen Zielen weltweit. Neben den reinen Zahlen punktet der Standort regelmäßig bei Qualitätswettbewerben wie den "World Airport Awards 2025" und gilt architektonisch als eine der eindrucksvollsten Flugverbindungsstellen der Welt.

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