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1 Mio Euro erlaufen

20 Jahre NÖ Frauenlauf

Drei fröhliche Erwachsene joggen gemeinsam in blauen T-Shirts vor einem modernen Gebäude.
© NLK Pfeiffer
Startschuss für ein rundes Jubiläum: Am Sonntag, 6. September, geht der NÖ Frauenlauf bereits zum 20. Mal an den Start – Schauplatz ist wie gewohnt das Sportzentrum NÖ rund um Ratzersdorfer und Viehhofner See.
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Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) feuert alle sportbegeisterten Läuferinnen an: "Egal ob jung oder alt, Anfängerin, Hobbysportlerin, Profiläuferin oder Nordic Walkerin – jede ist willkommen. Gemeinsam können wir mit unserer Teilnahme ein starkes Zeichen setzen."

Jeder Kilometer zählt

Sportliche Leistung mit sozialem Mehrwert: Bei der Aktion "Laufen gegen Krebs" wird jeder gelaufene Kilometer in bare Münze verwandelt – die Spenden gehen an die Krebshilfe NÖ und die Stammzellspende des Österreichischen Roten Kreuzes. Beim Vorjahresrennen liefen 3.046 Teilnehmerinnen zur Bestleistung auf und erliefen dabei 28.120 Euro. Die Gesamtbilanz seit dem Startschuss 2013: sportliche 939.811,44 Euro.

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2006 gingen gerade einmal 120 Läuferinnen an den Start – heute ist der NÖ Frauenlauf die unangefochtene Nummer eins unter den Laufveranstaltungen im Bundesland. Zwei Jahrzehnte Wachstum, die sich sehen lassen können. Seit 2021 gibt es zusätzlich im Frühjahr einen virtuellen Charity-Lauf, der das sportliche Engagement übers ganze Jahr verlängert. "Mit der Unterstützung unserer Teilnehmerinnen, Partner und Partnerinnen können wir auch heuer wieder Patientinnen und Patienten aus Niederösterreich helfen, die durch eine Krebserkrankung in eine finanzielle Notlage geraten sind", betont Teschl-Hofmeister.

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