2.000 € Zusatz-Kosten: Sizilien-Urlaub wird für junges Paar zum Chaos-Trip

Die Rückreise von Sizilien nach Wien wurde für ein junges Paar zum Horror-Trip mit enormen Zusatz-Kosten.

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Der Traum-Urlaub auf Sizilien endete für ein junges Paar, das sich an oe24 wandte, zum viel zu teuren Trip. Aufgrund der Flugsperren wegen des brodelnden Ätna mussten die Niederösterreicher trotz Zusicherung der AUA auf eigene Kosten umbuchen, um rechtzeitig wieder in Wien anzukommen.

Am Donnerstag wurde seitens der Fluglinie noch versprochen, dass es im Notfall einen Transfer von Catania nach Palermo geben wird. Von dort aus soll die Heimreise reibungslos laufen.

Der Traum-Urlaub auf Sizilien endete im Chaos. © privat

Donnerstagnacht dann der Schock. Der Flug wurde gestrichen, mehr Informationen erhielt man allerdings nicht. Nach einem weiteren Telefonat am Freitagmorgen wurde erneut unterstrichen, dass man vom Flughafen Catania nach Palermo mit einem Shuttle transportiert wird. Von dort soll der Flieger nach Wien abheben.

Spektakuläre Bilder vom Ätna aus Taormina. © privat

Totales Chaos am Flughafen

Doch am Airport in Catania angekommen, wusste niemand etwas von den versprochenen Transportmöglichkeiten. Nach einem weiteren Telefonat mit der AUA bekam das Paar erst die Info, dass es keinen Shuttle gibt und man auf eine völlig verrückte Reiseroute umgebucht wurde. Der neue Plan wäre gewesen, dass man am Abend von Catania nach Mailand, von dort aus nach München und von dort aus nach Berlin gebracht wird. Doch die beiden intervenierten, abgesehen von den unglaublichen Reisestrapazen, würde man am Ende in der deutschen Hauptstadt festsitzen und noch immer keine Reise nach Wien haben.

Daraufhin entschlossen sich die beiden, mit dem Uber auf eigene Kosten nach Palermo zu fahren und von dort aus einen Flug in Richtung Heimat zu nehmen. Die Kosten für die Fahrt betrugen schon 450 Euro. Dort angekommen fragte man erneut telefonisch bei der AUA nach, ob es eine Möglichkeit geben würde, nach Wien zu kommen. Das neue Angebot war ein Flug erneut von Catania nach Athen und am Samstagmorgen von Griechenland aus nach Österreich.

AUA verspricht Unterstützung auf ihrer Homepage. © oe24

Doch das war den Urlaubern zu riskant. Man hätte erneut via Uber nach Catania zurückfahren müssen, ohne sicher sein zu können, ob der Luftraum trotz des brodelnden Ätna wirklich freigegeben wird. Daraufhin hat man einen Lufthansa-Flug von Palermo nach München gefunden (Kosten: 450 Euro/Person) und nicht mehr gezögert.

Keine Verbindung nach Wien

In Bayern angekommen gab es allerdings keine weitere Flug-Verbindung nach Wien, erst wieder am nächsten Tag in der Früh. Auch der Zug von München nach Wien (Kosten: 200 Euro/Kopf) wäre zeitlich nicht mehr erreichbar gewesen. Man hätte also für eine Nacht ein Hotelzimmer buchen müssen. Hinzu kommt, dass man erneut nur einen Flug um 450 Euro pro Person zur Verfügung hatte.

Vom Flughafen München ging es via Uber nach Wien. © Getty Images/Westend61

Daraufhin entschlossen sich die beiden erneut, per Uber von München nach Wien zu fahren (770 Euro). Denn der Preis für ein Mietauto wäre mit 650 Euro nicht viel billiger gewesen. Angesichts der unheimlichen Strapazen des Tages wollte man dann allerdings nicht mehr selber fahren.

So hatte man anstatt einer von der AUA garantierten entspannten Rückreise einen ganzen Tag mit turbulenten Umplanungen und unglaublichen Zusatz-Kosten von fast 2.200 Euro (oe24 liegen die Rechnungen vor), die das junge Paar sicher nicht zurückerhalten wird.