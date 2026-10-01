Elektro-Schrott
Das passiert jetzt mit tausenden E-Mopeds
Vor allem Radfahrer:innen atmen auf: Mit 1. Oktober sind E-Mopeds auf Radwegen verboten. Auch sonst gelten für die Gefährte, die bislang in erster Linie von Ridern verschiedenster Zustelldienste genutzt wurde, neue, strenge Regeln: Helm-, Führerschein- und Kennzeichenpflicht machen die Krafträder für die meisten von ihnen wertlos.
Was wird aus den E-Mopeds?
Was passiert nun mit den E-Mopeds, die von einem Tag auf den anderen keiner mehr brauchen kann? Allein aufgrund der Menge an Fahrzeugen ist die Idee, sie auf einer Second-Hand-Plattform zu Geld zu machen, eher aussichtslos.
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Die richtige Entsorgung
Allzu kompliziert ist es nicht, ein E-Moped loszuwerden: Sie werden behandelt wie andere Elektroaltgeräte und können auf den Mistplätzen der MA 48 kostenlos abgegeben werden. Dort kümmert das Personal sich um die fachgerechte Entsorgung. Achtung: Vergessen Sie nicht, auch den Schlüssel abzugeben und bauen Sie den Akku vorher aus.
Strengstens untersagt ist es, die Fahrzeuge einfach im Wald abzustellen oder im Wasser zu versenken. Wer dabei erwischt wird, hat mit hohen Strafen zu rechnen.
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