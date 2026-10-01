Waschautomaten  geplündert: Bande gefasst

Die Polizei nahm vier Männer und eine Frau fest.

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Fast 200 Coups: Eine mutmaßliche Einbrechergruppe soll in Österreich systematisch Wasch- und Staubsaugerautomaten bei Tankstellen und Waschanlagen geplündert haben. Die Polizei nahm fünf Verdächtige, darunter eine Frau, im Alter von 36 bis 39 Jahren fest. Vier Beschuldigte stammen aus der Slowakei, ein Bandenmitglied ist Österreicher.

Beutezug quer durchs Land

Die Gruppe soll in wechselnder Besetzung insgesamt 198 Einbrüche verübt haben. Aktiv war sie in allen Bundesländern – lediglich Vorarlberg blieb verschont.

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte die Beteiligten für ihre Taten meist von der Slowakei aus angereist sein. Der Wert des erbeuteten Geldes und der Gegenstände wird mit 49.000 Euro angegeben. Dazu kommen mindestens 187.000 Euro für beschädigte Automaten und Anlagen. Insgesamt beläuft sich der Schaden damit auf 236.000 Euro. Bei den Einvernahmen zeigten sich die fünf Beschuldigten laut Polizei großteils geständig.

Ermittlungen laufen weiter

Mit den Festnahmen ist der mutmaßliche Beutezug vorerst gestoppt. Die Ermittler prüfen nun die einzelnen Fälle und die genaue Beteiligung der Verdächtigen an den zahlreichen Einbrüchen. Im Mittelpunkt stehen dabei die fast 200 registrierten Tatorte in Österreich.