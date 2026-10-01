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Passantin fand Mann

Tödlicher E-Bike-Sturz: Radler stirbt auf Forstweg

Mehrere Bergretter mit roter Weste und ein Einsatzfahrzeug im Wald auf einem Forstweg.
© ZOOM.TIROL
Eine nachkommende Radfahrerin entdeckte den reglosen Mann auf der Forststraße.
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Tirol. Tragischer Unfall in Ellmau: Ein Einheimischer (78) ist am Mittwochnachmittag nach einem Sturz mit seinem E-Bike gestorben. Der Mann dürfte bei der Talfahrt auf einer Forststraße Richtung Biedringer Platte aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall gekommen sein. Eine nachkommende Radfahrerin entdeckte den reglosen Mann und setzte sofort einen Notruf ab.

Helfer kämpfen um sein Leben

Die Einsatzkräfte rückten gegen 16 Uhr aus. Die Radfahrerin begann noch vor dem Eintreffen der Rettung mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Bergretter, Notarzt und weitere Einsatzkräfte führten die Reanimation anschließend fort. Doch für den Pensionisten kam jede Hilfe zu spät. Die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

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Der Rettungseinsatz in Ellmau. © ZOOM.TIROL

Unfallursache wird geklärt

Warum der Pensionist mit seinem E-Bike stürzte, ist derzeit noch offen. Die Polizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion des Verstorbenen angeordnet. Auch das E-Bike wurde sichergestellt. Damit soll geklärt werden, wie es zu dem tödlichen Unfall auf der Forststraße kommen konnte.

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