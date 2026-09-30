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Frühen Mittwochabend

Erdbeben erschüttert Hall in Tirol

Erdbeben der Stärke 3,9 in Vorarlberg
© Symbolbild/GettyImages
Ein leichtes Erdbeben hat sich am frühen Mittwochabend um 18.16 Uhr bei Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ereignet.
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Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 1,9. Es wurden ein Zittern und Grollen wahrgenommen, Gegenstände bewegten sich leicht, teilte der Österreichische Erdbebendienst GeoSphere Austria mit.

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Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Der Erdbebendienst ersuchte die Bevölkerung um Rückmeldung betreffend die Auswirkungen des Erdbebens über das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder mittels Post an die GeoSphere Austria. Die Adresse lautet: Österreichischer Erdbebendienst, GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien.

Am vergangenen Samstag hatte sich südöstlich von Innsbruck ein Erdbeben der Stärke 3,8 ereignet. Noch am selben Tag und am Montag kam es im Raum Innsbruck/Hall in Tirol zu insgesamt zwei kleinen Nachbeben.

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