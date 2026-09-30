Mofa kracht in Lkw: 13-Jährige stirbt vor Augen ihrer Schwester

In Feldbach ereignete sich eine Tragödie. Zwei Schwestern waren mit einem Moped unterwegs und krachten mit einem Lkw zusammen. Dabei kam für die 13-jährige Mitfahrerin jede Hilfe zu spät.

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Am Mittwochnachmittag erschütterte ein schwerer Verkehrsunfall den Ort Feldbach (Bezirk Südoststeiermark). Eine 13-Jährige aus der Südoststeiermark kam bei einer Kollision zwischen einem Motorfahrrad und einem Lkw ums Leben.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr. Eine 15-Jährige war mit ihrer Schwester, dem 13-jährigen Opfer, auf der Europastraße in Richtung Mühldorf unterwegs. Gleichzeitig kam ihnen ein 61-jähriger Lkw-Lenker auf der Europastraße in Richtung Feldbach entgegen. Er wollte nach links abbiegen.

13-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden

Vor den Schwestern befand sich ein Pkw. Der Lkw-Lenker bemerkte das Fahrzeug und ließ es vorbei. Danach bog der 61-Jährige nach links ab und kollidierte mit dem Motorfahrrad. Vermutlich hat der Lkw-Lenker das Moped übersehen.

Beide Mädchen stürzten bei dem Unfall. Die 13-Jährige geriet unter dem Lkw und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Die umfangreichen Rettungsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet. Rotes Kreuz, Notarzt, First Responder und die Besatzung des Rettungshubschraubers C12 waren im Einsatz, um das Mädchen noch zu retten. Jedoch konnte das Leben der 13-Jährigen nicht mehr gerettet werden.

Die Schwester hatte leichte Verletzungen. Sie wurde in das LKH Feldbach transportiert. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Beim Einsatz waren neben Einsatzkräften auch das Kriseninterventionsteam sowie Feuerwehren vor Ort.