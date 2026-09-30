Tierliebe
10 Kätzchen im Rohr: gerettet
Auf der Landstraße von Thuma nach Wetzles sauste plötzlich eine Katze über die Fahrbahn. Die Familie hielt an und entdeckte in einem Rohr bei einer Feldzufahrt lauter kleine Schnurrer, die sich dicht aneinandergekuschelt hatten. Sofort alarmierte sie die Feuerwehr.
Lockruf mit Lärm
Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Thuma wählten einen pfiffigen Trick. "Wir haben von einer Seite ein lautes Geräusch gemacht, nach einiger Zeit sind sie dann auf der anderen Seite rausgelaufen", schildert Kommandant Jürgen Breuer. Ein Kätzchen nach dem anderen purzelte ins Freie.
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Kuscheln über Nacht
Insgesamt zehn Kleine kamen sicher in die Arme der Finder. Weil die Winzlinge noch sehr jung sind und draußen ohne Hilfe kaum überleben, nahm die Familie sie über Nacht bei sich auf. Am nächsten Tag zogen sie ins Tierheim Schlosser in Gastern um. Woher die Kätzchen stammen, ist noch offen. Vermutlich hat sie jemand ausgesetzt.
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