OnlyFans macht "American Pie"-Star zur Millionärin

Shannon Elizabeth feierte mit "American Pie" ihren großen Durchbruch. Jetzt sorgt die Schauspielerin erneut für Schlagzeilen – diesmal mit einem überraschenden Karriere-Coup.

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Als Nadia in "American Pie" wurde Shannon Elizabeth Ende der 90er-Jahre weltberühmt. Heute verdient die 52-Jährige ihr Geld allerdings auf einem ganz anderen Weg: Seit April ist sie auf OnlyFans aktiv – und das Geschäft läuft offenbar besser als erwartet.

"Ich habe die 1-Millionen-Dollar-Marke in neun Tagen überschritten", erzählt Elizabeth im Gespräch mit "Variety". Mit einem derart schnellen Erfolg habe sie selbst nicht gerechnet.

Shannon Elizabeth spielte in dem beliebten Teenie-Film "American-Pie" die Rolle der Nadja. © Getty Images

Nach eigenen Angaben hat sie auf der Plattform inzwischen sogar mehr verdient als mit einigen ihrer bekanntesten Filmrollen. Neben "American Pie" war sie unter anderem in "Scary Movie" und "Tatsächlich … Liebe" zu sehen.

Keine Nacktbilder – trotzdem klingelt die Kasse

Dabei setzt Elizabeth nach eigenen Angaben nicht auf nackte oder explizite Inhalte. Stattdessen veröffentlicht sie exklusive Fotos und Videos, gibt persönliche Einblicke und steht mit ihren Fans in direktem Kontakt.

© shannonelizabeth/OnlyFans

"Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde", sagt die Schauspielerin über ihren Start. Die Reaktionen ihrer Abonnenten seien "überwältigend" gewesen. Besonders bemerkenswert: Elizabeth startete ihren OnlyFans-Account am 16. April – am selben Tag reichte sie nach fünf Jahren Ehe die Scheidung von ihrem zweiten Ehemann Simon Borchert ein.

Vom Hollywood-Star zum Tierschutz

In den vergangenen Jahren hatte sich Elizabeth zunehmend aus Hollywood zurückgezogen. Sie lebt überwiegend in Südafrika und widmet sich dort vor allem dem Tier- und Artenschutz.

"In den vergangenen zehn Jahren habe ich größtenteils von meinen Ersparnissen gelebt", erklärt sie. Durch ihre Einnahmen auf OnlyFans habe sie nun deutlich mehr finanziellen Spielraum. Das Geld soll dabei nicht nur in ihren eigenen Lebensstil fließen.

Millionen für den guten Zweck

Einen großen Teil ihrer Einnahmen steckt Elizabeth nach eigenen Angaben in ihre Tierschutzorganisation "Animal Avengers". Die Non-Profit-Organisation engagiert sich unter anderem gegen Wilderei und für den Schutz bedrohter Tierarten in Afrika.

© instagram/shannonelizabeth

Für die Schauspielerin hat sich der ungewöhnliche Karrierewechsel damit gleich doppelt ausgezahlt: finanziell – und für ihre Tierschutzarbeit. Vom "American Pie"-Star zur OnlyFans-Millionärin: Elizabeth hat jedenfalls einen ungewöhnlichen Weg gefunden, ihre Bekanntheit in ein neues Geschäftsmodell zu verwandeln.