Kratky-Ansage: "Müsst jetzt alle stark sein"

Der ehemalige Ö3-Wecker-Chef macht auf Instagram eine spannende Ansage.

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Er zeigt sich beim Sport, mit seinen Katzen, oder wenn er durch die Gegend fährt: Aber nur selten meldet sich Robert Kratky seit seinem Aus beim Ö3-Wecker noch auf Kommentare aus dem Internet.

Fiese Kommentare

Jetzt hat er es trotzdem einmal wieder gemacht. Der Grund? Einige User haben sich rüde über die Biografie von Kratky (wir haben hier berichtet) geäußert, die jüngst erschienen ist.

Robert Kratky © Instagram

Robert Kratky © Instagram

Keinen interessiert es?

Sie haben das Buch als "Ladenhüter" bezeichnet oder gemeint, "keiner kauft sein Buch". Das kann und soll Kratky nicht auf sich sitzen lassen, denn wie der Ex-Moderator ankündigt: "Ihr müsst jetzt ganz arg stark sein", denn sein Buch ist von Null auf Platz zwei in die Sachbuchcharts eingestiegen.

Von Ladenhüter kann also keine Rede sein, wie diese Platzierung beweist. Mit der Biografie, die von Heike Kossdorff verfasst wurde, wollte sich Kratky einmal umfassend über sein Leben äußern. Interviews dazu lehnte er ab.