Schlagerstars spenden 60.000 Euro bei Wiesn-Charity

Bei ihrem traditionellen Wiesn-Lunch im Festzelt Wildstubn sammelte das beliebte Volksmusik-Duo Marianne und Michael eine beachtliche Spendensumme für den guten Zweck. Gemeinsam mit ihrem Verein "Frohes Herz e.V." übergaben die beiden Publikumslieblinge einen Spendenscheck über stolze 60.000 Euro an das Ambulante Kinderhospiz München.

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Auf dem Münchner Oktoberfest geht es oft laut und turbulent zu – doch bei Marianne und Michael stand heuer wieder die Menschlichkeit im Rampenlicht. Das Schlager-Ehepaar lud zu seiner traditionellen Benefizveranstaltung, um Geld für Familien zu sammeln, die sich in extrem schwierigen Lebenslagen befinden.

Zahlreiche Gäste, Partner und Freunde der Volksmusikstars folgten dem Ruf in das Festzelt Wildstubn. Der Einsatz zahlte sich voll aus: Am Ende des Tages stand eine Spendensumme fest, die selbst die kühnsten Erwartungen übertraf. Auf dem symbolischen Spendenscheck der VR Bank München Land eG prangte die stolze Zahl von 60.000 Euro, versehen mit einer persönlichen, handgeschriebenen Botschaft: "Danke" mit zwei gezeichneten Herzen.

Wichtige Hilfe für das Ambulante Kinderhospiz

Das gesammelte Geld kommt ohne Umwege der Stiftung AKM (Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München) zugute. Diese Organisation kümmert sich tagtäglich um Familien mit unheilbar und schwerstkranken Kindern sowie Jugendlichen. Die Diagnose einer lebensverkürzenden Krankheit wirft das gesamte Umfeld aus der Bahn – hier greift die Stiftung ein und entlastet Angehörige medizinisch, psychologisch und organisatorisch.

Las-Vegas-Flair für die geladenen Gäste

Für die erstklassige Unterhaltung beim diesjährigen Wiesn-Lunch sorgte ein guter Freund des Hauses: der österreichische Entertainer Gregor Glanz. Mit Ausschnitten aus seiner bekannten "Las Vegas Show", mit der er bereits über hundert Mal das Publikum im In- und Ausland mitriss, brachte er Stimmung in die Festzelthütte.

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Glanz begeisterte mit stimmgewaltigen Klassikern und Show-Elementen, während das Paar Marianne und Michael strahlend den Spendenscheck präsentierte. Die beiden zeigten sich sichtlich gerührt von der enormen Spendenbereitschaft ihrer Gäste, die einmal mehr bewiesen haben, dass Feiern und Helfen perfekt zusammenpassen.

Gregor Glanz performte © StiftungAKM/Instagram

Verein "Frohes Herz" setzt soziales Engagement fort

Seit vielen Jahren engagieren sich Marianne und Michael mit ihrem eingetragenen Verein "Frohes Herz e.V." für bedürftige Menschen, Senioren und kranke Kinder. Durch Benefiz-Events wie diesen Wiesn-Treff gelingt es ihnen immer wieder, beachtliche Beträge zu mobilisieren und dort Hilfe zu leisten, wo öffentliche Stellen oft an ihre Grenzen stoßen. Mit der Spende an die Stiftung AKM wird vielen Familien in den schwersten Stunden ihres Lebens spürbare Entlastung geschenkt.