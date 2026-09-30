Pleite? Große Sorgen um Cora Schumacher

In einem ehrlichen Podcast-Gespräch spricht Cora Schumacher über ihre zunehmenden Geld-Sorgen und die Probleme mit ihren Immobilien.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Podcast May Way spricht Cora Schumacher überraschend offen über ihre schrumpfenden finanziellen Rücklagen. Nach eigenen Angaben war sie über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren nicht arbeitsfähig, was sie nun deutlich auf ihrem Konto spürt: "Ich hab schlussendlich über zwei Jahre nicht gearbeitet." Immerhin habe sie Erspartes besessen, doch die andauernde Pause hat zu spürbaren Geld-Sorgen geführt.

Ärger mit den Immobilien

Eigentlich sollten Immobilien als Absicherung für ihren Ruhestand dienen, da sie keine klassische Rente bezieht. Doch ausgerechnet bei diesen Objekten kam es in der letzten Zeit zu erheblichen Schwierigkeiten. Sie wirft ihrem Steuerberater vor, die Zahlen lediglich geschätzt zu haben. Zudem blieben wichtige Einnahmen aus, weil Mieter ihre Zahlungen verweigerten und die Hausverwaltung ihre Pflichten vernachlässigte. Auch deshalb belasten neue Geld-Sorgen den Alltag von Cora Schumacher massiv.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Pläne für das Ausland

Trotz der angespannten Lage betont sie, dass sie derzeit noch nicht pleite sei. Allerdings setzt ihr das Vorgehen des Finanzamts und der ausgenutzte Gesundheitszustand stark zu. Um wieder zur Ruhe zu kommen, zieht sie radikale Schritte in Betracht:

Sie überlegt den Verkauf ihrer Immobilien.

Sie plant einen Neuanfang im Ausland.

Als mögliche Ziele nennt sie Texas und Kanada.

Cora und Ralph Schumacher bei ihrer Hochzeit 2002 © Bongarts/Getty Images

Auswandern?

Am liebsten möchte sie künftig ein ruhiges Leben auf einer Farm mit vielen Tieren führen. Mit diesen Plänen hofft Cora Schumacher, die aktuellen Geld-Sorgen endgültig hinter sich zu lassen.