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Pleite? Große Sorgen um Cora Schumacher

SR
von
Cora Schumacher
© Getty Images
In einem ehrlichen Podcast-Gespräch spricht Cora Schumacher über ihre zunehmenden Geld-Sorgen und die Probleme mit ihren Immobilien.
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Im Podcast May Way spricht Cora Schumacher überraschend offen über ihre schrumpfenden finanziellen Rücklagen. Nach eigenen Angaben war sie über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren nicht arbeitsfähig, was sie nun deutlich auf ihrem Konto spürt: "Ich hab schlussendlich über zwei Jahre nicht gearbeitet." Immerhin habe sie Erspartes besessen, doch die andauernde Pause hat zu spürbaren Geld-Sorgen geführt.

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Ärger mit den Immobilien

Eigentlich sollten Immobilien als Absicherung für ihren Ruhestand dienen, da sie keine klassische Rente bezieht. Doch ausgerechnet bei diesen Objekten kam es in der letzten Zeit zu erheblichen Schwierigkeiten. Sie wirft ihrem Steuerberater vor, die Zahlen lediglich geschätzt zu haben. Zudem blieben wichtige Einnahmen aus, weil Mieter ihre Zahlungen verweigerten und die Hausverwaltung ihre Pflichten vernachlässigte. Auch deshalb belasten neue Geld-Sorgen den Alltag von Cora Schumacher massiv.

Pläne für das Ausland

Trotz der angespannten Lage betont sie, dass sie derzeit noch nicht pleite sei. Allerdings setzt ihr das Vorgehen des Finanzamts und der ausgenutzte Gesundheitszustand stark zu. Um wieder zur Ruhe zu kommen, zieht sie radikale Schritte in Betracht:

  • Sie überlegt den Verkauf ihrer Immobilien.
  • Sie plant einen Neuanfang im Ausland.
  • Als mögliche Ziele nennt sie Texas und Kanada.
Cora und Ralph Schumacher bei ihrer Hochzeit 2002
Cora und Ralph Schumacher bei ihrer Hochzeit 2002 © Bongarts/Getty Images

Auswandern?

Am liebsten möchte sie künftig ein ruhiges Leben auf einer Farm mit vielen Tieren führen. Mit diesen Plänen hofft Cora Schumacher, die aktuellen Geld-Sorgen endgültig hinter sich zu lassen.

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