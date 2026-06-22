Mausi Lugner: Im Bikini tippt sie uns zum WM-Titel!

Hüllenlos optimistisch: Society-Lady Mausi Lugner hat sich für oe24 in den gelben Bikini geschmissen und als selbsternannte "Expertin für eh alles" einen vierteiligen WM-Masterplan inklusive Argentinien-Klatsche prophezeit.

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Bisher dachten wir, das Leben von Christina "Mausi" Lugner wird von den heiligen drei Ws regiert: Worseg (für die ewige Jugend), Wasser (für die Hydration) und Wein (für die Nerven). Doch pünktlich zum heutigen Fußball-Spektakel gesellt sich auch ein viertes W dazu, wie WM-Wahnsinn! Die Baumeister-Ex, die ihren Körper und Geist bekanntermaßen mit genannten Elixieren stählt und perfekt adjustiert, hat für oe24 die Fußball-Krone aufgesetzt.

Als selbsternannte "Expertin für eh alles" hat sie im knallgelben Bikini – optisch irgendwo zwischen Lottofee und glamouröser Strandnixe – einen WM-Tipp abgegeben, der selbst gestandene Teamchefs blass aussehen lässt.

"Frau Dr. Mausi Maus" mit Analyse

In gewohnter Mausi-Manier wird nicht lange um den heißen Brei herumgeredet, sondern gleich das ganz große Pathos ausgepackt. Ihr Statement für die oe24-Zuschauer sprüht nur so vor unerschütterlichem rot-weiß-roten Optimismus: "Hallo liebe oe24 Zuseher, hier ist eure Expertin für eh alles Frau Dr. Mausi Maus und meine Prognose für heute. Ich fange jetzt schon an zum Jubeln. Wir schlagen Argentinien aber sowas von mit 3:2 und da bin ich 100%ig davon überzeugt!"

Video zum Thema Mausi Lugner WM © privat

Messi? Welcher Messi? Wenn es nach Frau Dr. Maus geht, packen unsere Burschen die Argentinier heute Abend eiskalt ein. Ein bodenständiges 3:2 soll es werden – und das ist erst der Anfang des ganz großen Masterplans.

Nach den Weltmeistern kommen die Piefkes dran

Wer glaubt, Mausi backe kleine Brötchen, kennt die Lugner-DNA schlecht. Nach dem (laut ihr fixen) Triumph über Argentinien schaltet das Bikini-Orakel direkt in den imperialen Angriffsmodus: "...und wenn wir es in Argentinien gezeigt haben, dann kommen die Deutschen dran und dann alle anderen und dann haben wir die gesamte WM gewonnen und bei uns in der Tasche Fieber!"

Richtig gehört: Argentinien paniert, Deutschland rasiert und danach der Rest der Fußball-Welt eingetütet. Das nennt man wohl gesunden Zweckoptimismus auf allerhöchstem Niveau! Ob das Mausi-Orakel am Ende recht behält, wird sich auf dem Rasen zeigen. Das passende Final-Outfit im gelben Bikini steht jedenfalls schon bereit. Wir halten schon mal den Wein kühl!