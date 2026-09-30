Klum-Schock: Tom lässt Heidi zu Halloween sitzen

Heidi Klum muss bei ihrer Halloween-Party in New York diesmal ohne Ehemann Tom Kaulitz und Schwager Bill auskommen. Die Zwillinge erklären im Podcast, was dahinter steckt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die alljährliche Kostümparty von Model Heidi Klum gilt weltweit als der absolute Höhepunkt der Grusel-Saison. Doch wenn die Halloween-Königin am 31. Oktober in der US-Metropole New York wieder zahlreiche internationale Spitzenstars um sich versammelt, wird ausgerechnet ihr engster Familienkreis durch Abwesenheit glänzen. Weder Ehemann Tom Kaulitz noch sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz werden in diesem Jahr an der Seite der Gastgeberin über den roten Teppich schreiten.

Die beiden Entertainer nutzten die jüngste Ausgabe ihres erfolgreichen Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", um das Fernbleiben frühzeitig und transparent öffentlich zu machen. Mit der klaren Botschaft "Wir werden Halloween nicht dabei sein dieses Jahr!" nahmen die Zwillinge etwaigen Spekulationen sogleich den Wind aus den Segeln. Der Ausfall betrifft dabei nicht bloß das prominente Brüderpaar, sondern die gesamte Band Tokio Hotel: Auch Bassist Georg Listing und Schlagzeuger Gustav Schäfer müssen auf das legendäre Fest verzichten.

Terminkonflikt in Deutschland statt familiärer Streitigkeiten

Der Hintergrund für das Fehlen der Musiker ist rein logistischer Natur und hängt mit dem dichten Tourneekalender der Band zusammen. Tokio Hotel steht unmittelbar am Tag nach den Halloween-Feierlichkeiten in Hamburg auf der Konzertbühne, wo eine große, restlos ausverkaufte Show auf dem Programm steht. Für die Musiker und ihr gesamtes Produktionsteam wäre eine transatlantische Reise für eine einzige Partynacht in New York City mit anschließender sofortiger Rückreise nach Deutschland organisatorisch schlicht nicht machbar gewesen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Im gemeinsamen Podcast bezog Tom Kaulitz nun ausführlich Stellung zu den immer wieder aufkeimenden Mutmaßungen in der Presse. Er habe wieder viel gelesen, und nach wie vor würden manche Leute darauf herumhacken, dass es angeblich Streit oder Stress im Hause Kaulitz-Klum gebe. Zwillingsbruder Bill zeigte sich über die anhaltenden Gerüchte ebenfalls erstaunt und betonte, er wisse gar nicht, woher derartige Behauptungen überhaupt stammen würden.

Brüder weisen Gerüchte über angebliche Ehekrise entschieden zurück

Um weiteren falschen Berichten von vornherein vorzubeugen, stellten die Musiker die tatsächlichen Verhältnisse unmissverständlich klar. Das Fernbleiben von der glamourösen Grusel-Nacht habe rein gar nichts mit einer Ehekrise oder mit Streitigkeiten innerhalb der Familie zu tun, betonte Tom Kaulitz gegenüber der Hörerschaft. Es gebe schlichtweg keinen Streit, sondern die Verpflichtung gegenüber den Fans bei der ausverkauften Großveranstaltung in der Hansestadt stehe an erster Stelle.

Klum und Tom feierten ohne Bill beim "HeidiFest" © Getty Images

Die Situation erinnert an die jüngsten Schlagzeilen rund um das Münchner "HeidiFest", bei dem Bill Kaulitz ebenfalls nicht vor Ort war und damit Spekulationen über familiäre Missstimmungen ausgelöst hatte. Auch damals handelte es sich jedoch um eine reine Terminkollision: Bill weilte wegen eines fest gebuchten Werbeshootings in Los Angeles und konnte daher nicht in die bayerische Landeshauptstadt reisen.