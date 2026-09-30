Egli-Sensations-Tour: 20-Euro-Bonus für Wien!

Schlagerstar Beatrice Egli kehrt im Herbst 2026 mit einer groß angelegten Konzertreise auf die Bühne zurück und gastiert dabei auch in Österreich. Mit oe24 sparen Sie beim Ticketkauf.

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Die Schweizer Ausnahmekünstlerin Beatrice Egli zählt seit weit mehr als zehn Jahren zu den prägenden Figuren des modernen deutschsprachigen Schlagers. Mit ihrer markanten Stimme, einer bemerkenswerten Bühnenpräsenz und unverwechselbarem Charisma begeistert die Sängerin Millionen Fans im gesamten deutschsprachigen Raum. Nun hat die Musikerin ihre mit Spannung erwartete neue Tournee offiziell angekündigt, die sie im Herbst 2026 durch drei Länder führen wird.

Geplant sind ab Ende September 2026 rund 20 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Tournee markiert eine umfassende Rückkehr auf die großen Arenabühnen, nachdem sich Egli in den vergangenen Jahren sowohl musikalisch als auch medial an vorderster Front etabliert hat. Die Konzerte versprechen ein erstklassiges Live-Erlebnis mit aufwendiger Showproduktion und vertrauten Hits.

Das Konzept hinter "Tanzen – Lachen – Leben"

Der Titel der kommenden Konzertreihe lautet "Tanzen – Lachen – Leben" und spiegelt das persönliche Credo der Schweizer Musikerin wider. Für Egli soll das Projekt weit mehr als eine gewöhnliche Aneinanderreihung von Auftritten darstellen. Das Programm ist als Einladung an das Publikum konzipiert, gemeinsam den Moment zu zelebrieren und neue Kraft zu schöpfen.

Getreu ihrem Leitspruch, niemals aufzuhören zu tanzen, zu lachen und zu leben, rückt Egli universelle Botschaften von Optimismus, Hoffnung und Selbstbewusstsein ins Zentrum ihrer Konzerte. Die Mischung aus mitreißenden Rhythmen, emotionalen Texten und authentischer Nähe zum Publikum macht die Konzerte zu einer Feier des Lebens, bei der Musik und zwischenmenschliche Wärme im Vordergrund stehen.

Gastspiel in der Wiener Stadthalle und Vorverkaufsstart

Für die österreichische Fangemeinde markiert der Samstag, 14. November 2026, den wichtigsten Termin im Kalender. An diesem Abend wird Beatrice Egli in der renommierten Wiener Stadthalle (Halle D) auftreten und ihre aufwendige Live-Produktion präsentieren.

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Für das Wiener Konzert dürfen sich Fans zudem über ein spezielles Angebot freuen. Im Rahmen einer exklusiven Ticket-Aktion auf oeticket wird ein Bonus in Höhe von 20 Euro pro Ticket in mehreren ausgewählten Preiskategorien gewährt.

Ein anhaltendes Phänomen der deutschsprachigen Musikwelt

Musikkritiker und Publikum bescheinigen der Schweizerin übereinstimmend einen Sonderstatus in der Branche. Beatrice Egli hat dem traditionellen Schlager eine zeitgemäße, frische Dynamik verliehen und das Genre nachhaltig modernisiert. Ihr unermüdlicher Einsatz und ihre positive Ausstrahlung machen sie zu einer konstanten Größe in den Charts und TV-Sendungen.

Mit der Ankündigung der Tournee 2026 setzt Egli einen weiteren Meilenstein in ihrer erfolgreichen Karriere. Ihr Ziel bleibt unverändert: Sie möchte gemeinsam mit ihren Fans unvergessliche Augenblicke teilen und die Besucher mit positiver Energie und Lebensfreude nach Hause entlassen.