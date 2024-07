Shannen Doherty: "Düster und liebevoll" - Onkologe über ihre letzten Stunden

Die Schauspielerin wollte bis zu Letzt um ihr Leben kämpfen.

Als Shannen Doherty mit nur 53 Jahren am 13. Juli 2024 verstarb war es das traurige Ende eines langen Kampfes gegen eine tückische Erkrankung.

Doherty war nicht fertig mit dem Leben

Sie litt unter metastasiertem Brustkrebs, war lange Zeit in Behandlung, musste viele Operationen und Maßnahmen über sich ergehen lassen. Ihre Behandlung thematisierte die Aktrice sehr offen in ihrem Podcast "Let's Be Clear". Darin sagte sie mehrmals auch, noch nicht mit dem Leben fertig zu sein, kämpfen zu wollen. Es war aber auch Platz für dunkle Gedanken über Ängste und Tod.

Hoffen und unterstützen

Bis zuletzt wollte Shannen nicht aufgeben, alles versuchen. Doch wie ihr Onkologe und guter Freund Lawrence Piro gegenüber dem People-Magazin sagte, wurde deutlich, dass nicht mehr viel möglich war: „In den letzten Wochen wurden die Dinge viel schwieriger, und da wurde klar, dass es in eine andere Richtung ging“, sagt Piro. „Wir kämpften weiter, indem wir mehr Unterstützung leisteten und einfach weiter liebten und hofften und unterstützten.“

Letzte Stunden

Piro war bis zum Schluss bei ihr, verbrachte die letzten Momente von Doherty gemeinsam mit einigen ihrer Lieben, darunter auch ihr Hund Bowie, an ihrer Seite. „In den letzten Stunden war sie an einem Ort, an dem sie sich sehr wohl fühlte, wo sie schlief und den Übergang vollzog, und sie war von einigen ihrer engsten Freunde umgeben“, erzählt er. „Das Zimmer war von einer ausgewählten Gruppe von Freunden umgeben, die ihr viel Fürsorge und Unterstützung zukommen ließen. Es war düster und traurig, aber auch schön und liebevoll. Das Schwierigste daran war, dass sie nicht bereit war zu gehen, weil sie das Leben liebte."

Unglaublich schmerzhaft

„Es war sehr seltsam, bei ihr zu Hause in einem Bett zu liegen und nicht in der Küche zu sein, um Pizza zu backen und Pasta zu kochen. Sie liebte es zu kochen, sie liebte es, Partys zu geben. Sie liebte es, zu unterhalten. Was sie am Leben hielt, war die Liebe zum Leben und der Wunsch, mehr Leben zu haben. Es war unglaublich schmerzhaft für sie, dass sie das nicht mehr tun konnte." Piro ist der Ansicht, dass Dohertys Vermächtnis darin bestehen sollte, andere mit Freundlichkeit zu behandeln.

Das bleibt von ihr

„Diese enorme Liebe zum Leben wurde von der Liebe zu den Menschen und der Liebe, gut behandelt zu werden, inspiriert“, sagt er. „Und ich glaube, das ist daraus entstanden, dass sie von klein auf in der Öffentlichkeit stand und sich die meiste Zeit ihres Lebens unverstanden fühlte. Sie würde wollen, dass wir unser Leben so intensiv wie möglich leben, dass wir uns unseren Überzeugungen verpflichtet fühlen und dass wir nicht zulassen, dass andere uns abstempeln oder falsch darstellen und uns davon abhalten, unser bestes Leben zu leben.“